Eventsamordnare till Mälardalens universitet (vikariat)
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2026-06-03
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Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.Vill du vara med och bidra till vår utveckling?Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.Avdelningen Ledningsstöd är ett universitetsövergripande stöd. Vi stöttar universitetsledning, fakulteter, institutioner och olika centrala organ inom universitetet samt ansvarar för varumärket MDU och intern och extern kommunikation. Avdelningen hanterar även vissa verksamhetsutvecklingsfrågor och erbjuder juridiskt stöd till universitetet. Vi arbetar verksamhetsnära och tillsammans med de vi stödjer. Allt för att förstå faktiska behov och proaktivt stötta samtliga ledningsnivåer i att genomföra och utveckla universitetets verksamhet.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat under ca 1 år med eventuell möjlighet för förlängning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 18 juni 2026
Stationeringsort: Västerås
Institution/enhet/avdelning: LedningsstödPubliceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som eventsamordnare arbetar du med planering och genomförande av interna och externa event samt besök. Du svarar på frågor och ger råd till medarbetare som ska genomföra egna evenemang. Du ger stöd till universitetets medarbetare inom eventadministration med inbjudningar, gästlistor och annat praktiskt.
I rollen som eventsamordnare arbetar du kreativt för att skapa inramning och profilering av evenemang. Du kommer också att ha ett övergripande ansvar som projektledare för profilering och koordinering av universitetets 50-årsjubileum under nästa år. Som eventsamordnare kommer du att ha en viktig roll i att bidra till MDU:s varumärke och hur vi uppfattas av omvärlden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning eller på annat sätt inhämtad kompetens som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Som lägst 3-årig avslutad gymnasieutbildning,
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska,
Vana från att arbeta administrativt i digitala verktyg som eventsystem och CRM,
Dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra interna och externa evenemang, i eller för större företag eller organisationer,
Van att leda, planera och genomföra stora och komplexa evenemang.
Meriterande
För denna anställning är det meriterande att ha:
Egen erfarenhet av universitetsstudier,
Utbildning eller erfarenhet inom projektledning eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig,
Erfarenhet från universitet- och högskola samt erfarenhet av studentkårsarbete.
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Som person är du strukturerad och ansvarstagande med ett starkt servicefokus. Du har ett professionellt och representativt förhållningssätt och trivs i sociala sammanhang. Du samarbetar väl med andra och bidrar till en positiv och välfungerande arbetsmiljö.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Mejla Saco-S: mailto:saco-s@mdu.se
Ring ST-OFR/S, Susanne Meijer, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
Box 883 (visa karta
)
721 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Ställföreträdande avdelningschef
Kristin Blom kristin.blom@mdu.se Jobbnummer
9946563