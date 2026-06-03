Ulla Winbladh söker kockar till sommarsäsongen
Stockholms Restauranger och Wärdshus Holding AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-03
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Att komma till Ulla Winbladh ska kännas lite som som att komma hem. Själva idén med ett värdshus bygger på att ge dig personlig service varje dag, året runt. I nöd och lust, här håller vi bröllop och dop såväl som begravning. Vi har öppet 363 dagar om året och håller hårt på traditionerna, både smak- och kalendermässigt. Under året dukar vi bl.a. upp för påsk, fars och mors dag, midsommar, kräftpremiär, Mårten Gås och julfirande.
Sommarperioden är en av våra stora säsonger där väldigt många vill besöka vår fina uteservering och välrenommerade restaurang.
Vi söker nu erfarna kockar för sommarsäsongen 2026 (juni-september). Vi söker dig med passion för matlagning och som tillsammans med oss vill ge våra gäster en minnesvärd matupplevelse. Du är en bra lagspelare, trivs i ett högt tempo och är kvalitetsmedveten. Här finns det plats för dig som har viljan att bidra med dina egna kunskaper och erfarenheter.
Vi söker dig som:
Gillar att ha många järn i elden och presterar som bäst när det är mycket att göra
Har passion för att göra det där lilla extra i din yrkesprofession
Är kvalitetsmedveten och innovativ
Minst 3 års yrkeserfarenhet som kock
Brinner för att överträffa gästens förväntningar
Är strukturerad, ordningsam och har god samarbetsförmåga
Erfarenhet av att arbeta i både varm- och kallkök.
Vi erbjuder dig:
Ett stimulerande och utvecklande jobb i ett fantastiskt team
En anställning i en av Sveriges största restaurangkoncerner
Utvecklingsmöjligheter inom koncernen
Kollektivavtal
Möjlighet till vidareanställning inom koncernen
Sysselsättningsgrad: 100%
Period: juni - mitten av september
Är du intresserad? Tveka inte att höra av dig till oss! Rekryteringsarbetet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7198923-2034648". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Restauranger och Wärdshus Holding AB
(org.nr 559095-4276), https://karriar.srwh.se
Rosendalsvägen 8 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Restauranger och Wärdshus Holding AB Jobbnummer
9946572