Operativ Arbetsledare på Motorswedens lager - Åstorp
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2026-06-03
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Om tjänsten
Motorsweden, som är en del av North Europen Trust AB växer och söker nu efter en Operativ Arbetsledare till sitt lager i Åstorp. Här blir du en del av ett litet och sammansvetsat team på cirka fyra personer.
Rollen är högst operativ där du har ansvar för och leder det dagliga arbetet på lagret. Du är ute i verksamheten varje dag och ser till att arbetet på lagret flyter på effektivt och att resurserna används på bästa sätt samtidigt som du själv är beredd att hugga i där det behövs.
Även om det i rollen är ett stort operativt fokus och att få det dagliga arbetet att genomföras på bästa sätt så är det viktigt att du ser helheten, planerar framåt och arbetar långsiktigt. Genom att följa upp statistik, identifiera avvikelser och förstå hur de olika systemen som används samverkar bidrar du till att utveckla och skapa ett bättre flöde för hela verksamheten samtidigt som du ser och hanterar problem innan de uppstår.
Du arbetar nära Lagerchefen som du även rapporter till.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan tänka långsiktigt och se konsekvenserna av de beslut som tas. Du nöjer dig inte med att identifiera ett fel utan vill förstå varför felet uppkommit för att kunna förhindra det framåt. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Sedvanligt operativt lagerarbete.
Leda, fördela och prioritera arbetet på lagret.
Analysera och följa upp statistik.
Identifiera och hantera avvikelser.
Bidra till att utveckla lagerverksamheten både operativt och strategiskt för att skapa ett bättre flöde genom hela verksamheten.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Vi söker dig som:
✅ Har naturliga ledaregenskaper och kan prioritera och fördela arbetsuppgifter ✅ Är prestigelös och har förmågan att se helheten ✅ Har framförhållning och kan identifiera och hantera kommande utmaningar ✅ Är ansvarsfull, lösningsorienterad och förbättringsdriven
North European Trust AB erbjuder dig:
📌 Del av ett starkt och växande team 📌 Varierad och fartfylld roll med mycket goda möjligheter att utvecklas 📌 Del av expansivt och framgångsrikt bolag
Egenskaper & kravEgenskaper
Då denna roll till stor del är operativ så är det viktigt att du trivs med att arbeta praktiskt, vi ser att du som person är prestigelös och är beredd att hugga i där det behövs.. Du är också en naturlig ledare som har förmågan att lyfta blicken, tänka långsiktigt och förstå vad som är bäst för verksamheten i sin helhet. För att kunna göra detta så behöver du kunna läsa statistik och nyckeltal samt förstå sambanden mellan de olika avdelningarna (lager, kundtjänst, verkstad och inköp) och arbetet i de olika systemen.
Vidare så ser vi att du är en proaktiv ledare som är lösningsorienterad. Du vill utveckla både dig själv och verksamheten och du vågar ifrågasätta samt kommer med förbättringsförslag. Då rollen innebär flera kontaktytor, både med medarbetare på lagret och andra avdelningar, så ser vi också att du har en mycket god samarbetsförmåga.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper för att passa in i denna roll.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Erfarenhet av lager- eller logistikverksamhet
Erfarenhet av att operativt ledarskap
God systemförståelse
Förstå siffror, statistik och nyckeltal
Du kan uttrycka dig i tal så väl som i skrift på både svenska och engelska
Meriterande
Kunskap och praktisk erfarenhet av att arbeta med fordon
Arbetstider: Dagtid, 08:00 - 16:30
Adress till arbetsplats: Ji-Te gatan 2, 265 38 Åstorp
Start för tjänsten: Omgående eller enligt överenskommelse
Om North European Trust AB
North European Trust AB handlar med primärt med lätta fordon så som Moped, Elmoped, MC, ATV, Dirtbike, Mopedbil, Elscooter och Minifordon. I Åstorp finns butik och showroom på cirka 400 kvm som ligger vägg-i-vägg med verksamhetens verkstad. Med ett brett modellprogram där fokus på kvalitet, prisvärdhet och design tydligt genomsyrat sortimentsurvalet kan de genom direktinköp från leverantörernas fabriker, stora volymer och samverkan med flera internationella inköpsorganisationer kan en mycket attraktiv prisnivå bibehållas.
North European Trust AB är en del av WeSports, en grupp med online-baserade företag inom sport- och fritidsutrustning. De är nr 1 inom cykel, fitness, längdskidor, hockey och innebandy i Sverige och har ledande positioner inom mobilitet, racketsport, outdoor, vattensport och kosttillskott. De tillhandahåller utrustning till såväl elitatleter som engagerade motionärer och personer som värdesätter en aktiv och hälsosam livsstil.
Rekryteringsprocessen
Marketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Vid ansökan får du genomföra AI-intervju med Hubert som är första steget i rekryteringsprocessen. Nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. Efter detta kommer referenstagning genomföras som också sker digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar North European Trust AB själva över processen.
Hemsida: www.marketpeople.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7825112-2034651". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketpeople AB
(org.nr 559420-3167), https://jobb.marketpeople.se
Ji-te gatan (visa karta
)
265 38 ÅSTORP Arbetsplats
Marketpeople Jobbnummer
9946571