Budbilschaufför hos ett känt logistikföretag i Arlanda!
Uniflex AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-03
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Vill du ha ett aktivt och självständigt jobb hos en av världens ledande logistikaktörer? Vi söker två engagerade budbilschaufförer/kurirer som vill bli en del av ett starkt team och bidra till att leverera paket med kvalitet och service i fokus. Uppdraget är långsiktigt och startar i juli. Alla kurirer får en standardiserad upplärning på två veckor, så du får rätt förutsättningar att lyckas i rollen.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Arbetet är förlagt måndag - fredag.
Du behöver kunna arbeta dessa tider:
Kl. 9.00-18.00
Kl. 9.30-18.30
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som budbilschaufför kommer du att ansvara för att hämta och lämna paket hos kunderna samt säkerställa god kundservice med ett leende på läpparna. Du ansvarar även för att säkerställa all dokumentation kring kundernas paket.
Vem är du?Kvalifikationer
• B-körkort i minst 2 år
• Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska tal och skrift
• Gymnasieutbildning
Inför en anställning krävs en godkänd säkerhetsprövning. Där du bland annat, med intyg, behöver styrka din sysselsättning de senaste fem åren. Utöver detta ska du även vara ostraffad i belastningsregistret. Kvalifikationer
• Du har god lokalkännedom och känner dig trygg bakom ratten
• Du är en teamplayer men arbetar också självständigt och ansvarsfullt
• Du kan hantera tunga lyft, sortering, packning, lossning och lastning
Vi intervjuar löpande så tveka inte att söka tjänsten idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 07 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uniflex Sverige AB Kontakt
Valdemar Aksberg support@uniflex.se Jobbnummer
9946552