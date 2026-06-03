Business System Manager till Bjelin i Helsingborg
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2026-06-03
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Vill du ta en central roll i vår fortsatta digitala utveckling och vara med och forma framtiden för några av världens mest moderna golvfabriker?
Som Business Systems Manager hos Bjelin blir du en nyckelperson i vårt arbete med att utveckla och förbättra hur vi arbetar med affärssystem i hela koncernen. Du rapporterar till vår Global IT Director, Erik Areskog Elming, och leder ett engagerat team på tre medarbetare. Här får du kombinera strategiskt ansvar med ett nära samarbete med verksamheten i en internationell och innovativ miljö.
Vad gör en Business Systems Manager hos oss?
Bjelin är en del av den familjeägda koncernen Pervanovo Invest AB, som grundades av familjen Pervan. Med rötterna i Välinge Innovations banbrytande uppfinningar av klickgolv och ytteknologierna (Woodura® och Nadura®) har Bjelin utvecklats till en internationell aktör inom golvbranschen. Företaget tillverkar och levererar högkvalitativa, hållbara trägolv och möbler till hem och företag världen över. Bjelin är idag en koncern med ett flertal producerande siter i Sverige och Kroatien.
Vi befinner oss i en spännande digital resa där vi samlar och utvecklar våra affärssystem globalt. Som Business Systems Manager har du en central roll i att skapa struktur, driva förbättringar och säkerställa att våra system verkligen stödjer verksamheten – idag och framåt.
Dina ansvarsområden
Övergripande ansvar för affärssystemlandskapet (ERP, CRM och BI) inom koncernen
Projektleda den globala implementeringen av IFS Cloud samt säkerställa en framgångsrik utrullning
Driva förvaltning, vidareutveckling och optimering av systemen efter go-live
Samordna och koordinera interna resurser samt externa partners och leverantörer
Personalansvar för ett team om tre medarbetare inom Business Systems och Analytics
Fungera som ett nära stöd till Global IT Director i frågor kopplade till affärssystem och digitalisering
Vem är du?
Du är en affärsdriven och strukturerad ledare som trivs i en roll där du får kombinera teknik, verksamhet och människor. Du tycker om att få andra att växa, samtidigt som du själv driver utveckling framåt.
Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och trygg i att samarbeta med olika delar av organisationen. Du har förmåga att skapa engagemang och få med dig andra i förändring, även i en internationell miljö.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete med affärssystem,(ERP, CRM och/eller BI)
Tidigare erfarenhet av systemimplementationer, gärna IFS Cloud
Stark projekt- och förändringsledningsförmåga
Erfarenhet av personalansvar är meriterande
Förståelse för verksamhetsprocesser inom ekonomi, tillverkning och supply chain
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
I den här rollen ingår resor till framför allt Kroatien ca var sjätte vecka.
Om Bjelin
Bjelin designar och tillverkar trägolv och möbler med hjälp av avancerad teknik utvecklad av systerbolaget Välinge Innovation AB – den ursprungliga uppfinnaren av klickgolvet. Produktionen sker i toppmoderna fabriker i Sverige och Kroatien, där vi använder FSC®-certifierade råvaror av högsta kvalitet. Våra erfarna medarbetare, med kunskap som förts vidare genom generationer, förädlar den välkända slavonska eken och säkerställer ett hantverk av absolut världsklass.
Bjelin grundades 2016 som en del av Pervanovo Invest koncernen och säljer idag golv globalt genom säljkontor i Sverige, USA, Kroatien, Storbritannien, Frankrike, Kina, Norge och Finland. I Viken har företaget investerat i en helt ny golvfabrik som producerar Bjelingolv baserade på de patenterade ytteknologierna Woodura® och Nadura®. I Helsingborg har Bjelin kontor och showroom.
Skicka din ansökan redan idag!
Skicka din ansökan via länken och ladda upp ditt CV. Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I den här rekryteringen samarbetar Bjelin med Roi Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lisa Alsterberg på lisa.alsterberg@roirekrytering.se
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Anställning hos: Bjelin
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
Kanongatan 86 (visa karta
)
254 67 HELSINGBORG Arbetsplats
Bjelin AB Kontakt
Lisa Alsterberg lisa.alsterberg@roirekrytering.se 0733941505 Jobbnummer
9946566