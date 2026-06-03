Arbetsledare vitvaror
Saps Service Management AB / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-06-03
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OM Saps
På engelska betyder Saps livskraft och det är en mycket bra beskrivning på vad vi erbjuder företag och offentliga verksamheter runt om i Sverige. Saps Service Management finns över hela landet och erbjuder den bästa servicen inom affärsområdena Fastighet och Infrastruktur. Vår service frigör tid och energi för våra kunder, som de kan investera i sina verksamheter.
Vi är ett expansivt och entreprenörsdrivet företag med stora visioner. Vi finns idag på den svenska marknaden med över 200 medarbetare, och tillväxten kommer att fortsätta.
Våra medarbetare visar ett stort engagemang, kompetens och initiativförmåga vilket gör att vi kan leverera Sveriges bästa kundservice. Vi uppmuntrar vår personal till att bidra till vår utveckling genom att komma med egna kreativa idéer i nära samarbete med våra kunder och kollegor.
OM rollen du söker
Rollen som arbetsledare bygger på struktur och organisation. Du kommer att arbeta nära arbetsgruppen och din närmsta chef för att säkerställa att den dagliga driften av vår verksamhet flyter på.
Du kommer i stor del arbeta ute på fält som servicetekniker för vitvaror men också sitta med planering och uppföljning på en daglig basis. Tjänsten fördelas cirka 70% ute och 30% administrativt
Säkerställa att arbetsgruppen har rätt information och förutsättningar för att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt
Se till att ni jobbar enligt de rutiner som är satta och att alla vet vad de ska göra
Delta på kundmöten samt interna möten för att säkerställa effektivitet och att våra mål följs
Rollen är dynamisk och ändras efter behoven
Vad vi söker i dig
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och tidigare erfarenhet inom verksamhetsområdet.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med vitvaror. Detta eftersom rollen innebär en del arbete ute på fält men vi har också en uppfattning av att praktisk erfarenhet krävs för att kunna leda på bästa möjliga sätt
Du behöver vara strukturerad och organiserad för att kunna planera och följa upp arbetet
Villig att ta egna initiativ och vara drivande med noggrannhet i dina arbetsuppgifter
Goda kunskaper i Svenska och Engelska är ett krav
B-körkort för manuell bil är ett krav
Vad vi erbjuder
Våra värdeord är oräddhet, enkelhet, flexibilitet och ansvarsfullhet och dessa ligger till grund för vårt gemensamma arbete och mål:
Vår enkelhet, flexibilitet och oräddhet märks i vår entreprenörsanda, laganda och vårt kundfokus.
Vi arbetar med eget ansvar som del i ett team med ett gemensamt mål vilket bidrar till att vi är ansvarsfulla – vi håller alltid vad vi lovar.
Framgångsrika medarbetare hos oss oavsett funktion präglas av att de är drivna och handlingskraftiga samt att de har ett visst mått av entreprenörskap. Vi lägger mycket fokus på att alla våra medarbetare skall känna en samhörighet och trygghet och vi både mäter och följer noga upp att våra medarbetare har de bästa förutsättningar för att trivas på jobbet.
Om du frågar en kollega på Saps vad det bästa med jobbet är så svarar de sannolikt, stämningen mellan kollegor, bra ledare, frihet under ansvar och att få jobba med god service till våra kunder. Vi tar hand om varandra och vi har kul tillsammans medan vi växer.
Att jobba i ett bolag med en häftig plan på tillväxt innebär roliga saker för dig som anställd. Möjlighet att utvecklas i din befintliga roll eller vidare till nya roller, många nya kollegor och ett bolag som ständigt satsar på utveckling och framfart.
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor gällande tjänsten besvaras av;
Oskar Rosenberg via e-post oskar.rosenberg@saps-group.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Läs mer om oss på http://www.saps.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7594569-2034623". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saps Service Management AB
(org.nr 556701-7115), https://karriar.saps.se
Idögatan 39 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saps Service Management AB Kontakt
Oskar Rosenberg oskar.rosenberg@saps-group.com 0720922488 Jobbnummer
9946553