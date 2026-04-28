Talent Acquisition Specialist
Poolia AB / Administratörsjobb / Halmstad Visa alla administratörsjobb i Halmstad
2026-04-28
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Ängelholm
, Markaryd
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll!Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
I den här rollen kombinerar du det strategiska perspektivet inom Talent Acquisition med det operativa hantverket i rekrytering. Det här är inte en roll där du enbart väntar på ansökningar - du arbetar även datadrivet, analytiskt och proaktivt för att säkerställa att vi attraherar och rekryterar rätt kompetens, idag och framåt.
Du har helhetsansvar för rekryteringsprocessen och fungerar som en strategisk och konsultativ partner till rekryterande chefer och HR. Beroende på roll och målgrupp kan du komma att arbeta både med riktad annonsering och aktiv search, där du identifierar och engagerar kandidater.
Rollen innebär även ett tydligt förbättrings- och utvecklingsfokus. Med stöd av data, insikter och analys bidrar du till att utveckla våra arbetssätt, processer och kandidatupplevelse. Du blir en del av ett erfaret Talent Acquisition-team som arbetar över hela talent-livscykeln, från employer branding och outreach till avslutad rekrytering.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Ansvara för hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys och kravprofil till anställning
• Arbeta proaktivt och potentiellt även med uppsökande rekrytering (search) och relationsbyggande inom relevanta målgrupper
• Utforma och publicera målgruppsanpassade annonser samt arbeta med urval och intervjuer
• Genomföra kompetensbaserade intervjuer, personbedömningar, referenstagning och vid behov säkerhetsprövningar
• Vara ett strategiskt och coachande stöd till rekryterande chefer och HR
• Arbeta analytiskt och datadrivet för att följa upp rekryteringsutfall, identifiera förbättringsområden och optimera processer
• Bidra till och driva förbättringsarbete inom Talent Acquisition, exempelvis kring processer, verktyg eller arbetssätt
• Bygga och underhålla nätverk samt stärka vår långsiktiga kompetensförsörjning
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av rekrytering eller Talent Acquisition. Du är trygg i hela rekryteringsprocessen och har erfarenhet av både uppsökande rekrytering och annonsering.
Du har ett analytiskt mindset och är van vid att arbeta datadrivet - du använder insikter och statistik för att fatta bättre beslut, prioritera rätt och utveckla ditt arbetssätt. Samtidigt är du kommunikativ, relationsskapande och trivs i nära samarbete med chefer och andra stakeholders.
Vi ser gärna att du har:
• 3-9 års erfarenhet av rekrytering och/eller Talent Acquisition
• Erfarenhet av proaktiv search och arbete med svårrekryterade profiler
• Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
• Ett konsultativt och coachande förhållningssätt gentemot chefer
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom HR eller motsvarande
• Meriterande: erfarenhet av arbetspsykologiska tester och/eller certifiering inom assessment
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Drakegatan 6-10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Poolia Väst Kontakt
Christian Haraldsson christian.haraldsson@poolia.se
9880839