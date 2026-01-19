Takvårdare
Takvårdsteamet Norden AB / Lackerarjobb / Halmstad Visa alla lackerarjobb i Halmstad
2026-01-19
Takvårdsteamet Noden AB
Vi är ett företag för allt inom Tak och fasad,
Vi är nu inne i en expansiv fas och söker därför fler Takvårdare till vårt team.
Arbetet går ut på att köra ut till kund och behandla deras tak med vår utrustning, detta görs från mark.
Du som söker får gärna ha tidigare erfarenhet av att jobba med tak, men det är inget krav då vi söker rätt personer och kan utbilda nya Takvårdare inom företaget.
Som person skall du vara Ambitiös och driven Du behöver vara allmän händig.
Det är viktigt att du är social och har en bra kommunikativ förmåga. Du behöver ha god data vana och vara strukturerad och pålitlig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: dennis@takvardsteamet.se Arbetsgivarens referens
