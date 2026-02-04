Taktisk Inköpare
Vår klient söker nu en driven Taktisk Inköpare som vill bli en del av ett dynamiskt team i Karlskrona. Här får du möjlighet att arbeta med strategiska upphandlingar och bidra till att säkerställa effektiva flöden för kritiska leveranser.
OM TJÄNSTEN
Vi söker en taktisk inköpare till ett uppdrag i Karlskrona. Din huvuduppgift kommer att vara att hantera leverantörsofferter, förhandlingar och kontraktering av de leveranser som organisationen behöver.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en spännande roll i en dynamisk miljö med goda möjligheter till professionell utveckling och att bidra till viktiga processer.
Dina arbetsuppgifter
Din huvuduppgift är att hantera leverantörsofferter samt ansvara för förhandling och kontraktering av de leveranser som organisationen behöver. Arbetet sker genom att driva och delta i tvärfunktionella kategori- och upphandlingsteam samt förbättringsinitiativ. I rollen som taktisk inköpare säkerställer du ett effektivt flöde i nära samarbete med Teknik, inköpsanmodare, NDA-processer, kontrakterade leverantörer och gällande avtal. Du ansvarar även för hantering av artikel- och lagermaterialinformation inom din kategori samt tillhörande administrativa uppgifter.
• Driva och delta i tvärfunktionella kategori- och upphandlingsteam
• Förhandla och kontraktera leverantörsofferter
• Säkerställa att flödet fungerar i samarbete med Teknik, Inköpsanmodan, NDA och avtal
• Hantera information gällande artiklar och lagermaterial inom din kategori
• Utföra administrativa uppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• God kunskap om kategoriarbete
• Erfarenhet av att skriva avtal, NDA och upphandling
• God erfarenhet av inköp. Minst 2 års erfarenhet.
• Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift
• Förmåga att genomgå och godkännas i säkerhetsprövning
Det är meriterande om du har
• Viss vana av kategoriarbete
• Förmåga att tolka ritningar
• Kännedom om GCP
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
