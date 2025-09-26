Takläggare sökes omgående!

Fors, Jerry / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm
2025-09-26


Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fors, Jerry i Stockholm

Vi söker nu en takläggare för jobb omgående!

vi söker även detta

Takläggare:
Montera
Råspont
Lekt
Takpapp
Betongpannor
Lertegel
Vindskivor
Plåt

Samt rivning av befintligt tak!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: Jerry@alloevent.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Takarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fors, Jerry

Arbetsplats
Fors Jerry

Jobbnummer
9529508

Prenumerera på jobb från Fors, Jerry

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fors, Jerry: