Takläggare sökes omgående!
Fors, Jerry / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fors, Jerry i Stockholm
Vi söker nu en takläggare för jobb omgående!
vi söker även detta
Takläggare:
Montera
Råspont
Lekt
Takpapp
Betongpannor
Lertegel
Vindskivor
Plåt
Samt rivning av befintligt tak!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: Jerry@alloevent.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Takarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fors, Jerry Arbetsplats
Fors Jerry Jobbnummer
9529508