Takläggare
Nikma Takservice / Takmontörs- och golvläggarjobb / Helsingborg Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Helsingborg
2026-01-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nikma Takservice i Helsingborg
NIKMA Takservice är ett växande företag i takbranschen. Företaget är placerad anläggning i Helsingborg.
Vi söker dig som kan jobba i ett stabilt och effektivt arbetsplats som levererar professionella resultat.
Du kommer att arbeta tillsammans med andra i ett lag och det kan vara ett plus om du har erfarenhet av det. Dina lagkamrater på NIKMA Takservice är väldigt effektiva och hårt arbetande.
Det är ett plus om du har erfarenhet av att arbeta på höga höjder och med användning av arbetsskydd eftersom du kommer arbeta på olika typer av tak. Om du inte har någon erfarenhet kommer vi utbilda dig på säkerheten och hur man arbetar på tak. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: info@nikma.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nikma Takservice
Frontgatan 5 B Lgh 1601 (visa karta
)
254 21 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Nikica Majic nikica@nikma.se 0700660054 Jobbnummer
9674760