Takläggare

Rms Byggservice AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Lidköping
2025-10-01


Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Lidköping, Götene, Skara, Vara, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rms Byggservice AB i Lidköping

Vi söker en erfaren Takläggare till vårt team!
Är du noggrann, händig och gillar att arbeta utomhus? Vill du bli en del av ett företag där kvalitet och laganda står i fokus? Då kan det vara dig vi söker!

Publiceringsdatum
2025-10-01

Om tjänsten
Som takläggare hos oss kommer du att arbeta med allt från nyproduktion till renovering och service av tak. Du blir en del av ett engagerat team där vi hjälps åt och har kul på jobbet. Arbetsuppgifterna varierar och ger dig chansen att utveckla dina färdigheter inom både plåt, tegel och papp.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av takläggning eller byggbranschen (meriterande om du arbetat med olika takmaterial).
Är ansvarstagande, noggrann och har säkerhetstänk.
Trivs med fysiskt arbete och att jobba utomhus.
Har B-körkort.

Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag.
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling.
Ett härligt gäng kollegor som stöttar varandra.

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till Joakim@rmsbyggservice.se.
Urval sker löpande - så vänta inte för länge!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Joakim@rmsbyggservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rms Byggservice AB (org.nr 559112-8722)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Joakim Wahlström
Joakim@rmsbyggservice.se
0709485984

Jobbnummer
9534566


 

Prenumerera på jobb från Rms Byggservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rms Byggservice AB: