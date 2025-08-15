Takläggare
Pierre Ridderheim Holding AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Botkyrka Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Botkyrka
2025-08-15
Takläggare - Heltid | Huddinge Tak AB
Plats: Söderort, Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Efter överenskommelsePubliceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Vi på Huddinge Tak AB söker nu skickliga och engagerade takläggare till vårt team! Du kommer att arbeta med takomläggningar och renoveringar med betong, tegelpannor och papp i södra Stockholm .
Bolaget har många års erfarenhet och har genomfört över tusen takprojekt. Vår ambition är att höja standarden inom takbranschen genom kvalitet, trygghet och kundfokus. Hos oss får du vara en del av ett erfaret och sammansvetsat gäng som brinner för hantverket.Kvalifikationer
Erfarenhet av takläggning är meriterande
B-körkort är ett krav
Du är noggrann, ansvarstagande och gillar att jobba i team
Du behärskar svenska eller engelska i tal
Vi erbjuder
Ett stabilt företag.
Arbete med kvalitetsmaterial från erkända leverantörer
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
Arbetskläder och utrustning
Trevlig arbetsmiljö med kollegor som har lång erfarenhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
mail
E-post: andreas@huddingetak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pierre Ridderheim Holding AB
(org.nr 559476-8979)
Mekanikervägen 8D (visa karta
)
146 33 TULLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huddinge Tak och Bygg Kontakt
VD
Andreas Söderström andreas@huddingetak.se 0707156742 Jobbnummer
9460665