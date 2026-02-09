Tak & Fasadvård
2026-02-09
Trulssons Takvård söker säsongspersonal 2026!
Vi söker en pålitlig, höjdstark och arbetsvillig person till vårt team i Göteborg!
Säsong: 2 mars - 30 november
Arbetstid: Mån-Fre 07:00-15:30
Vi söker dig som:
Är trygg på tak (ej höjdrädd)
Har god fysik & säkerhetstänk
Pratar svenska och engelska
Har B-körkort för manuell bil (krav)
Gärna erfarenhet från bygg/tak/ställning (meriterande)
Vi erbjuder:
• Stabil säsongsanställning
* Trevligt team
* Varierande arbetsdagar utomhus
Skicka CV + personligt brev till: hr@ttvard.se
Märk mejlet: "Säsong 2026"
Läs mer om oss: ttvard.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: hr@ttvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsong 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trulsson, John
, https://ttvard.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trulssons Takvård Jobbnummer
9732898