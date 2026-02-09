Tak & Fasadvård

Trulsson, John / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Göteborg
2026-02-09


Trulssons Takvård söker säsongspersonal 2026!

Vi söker en pålitlig, höjdstark och arbetsvillig person till vårt team i Göteborg!
Säsong: 2 mars - 30 november
Arbetstid: Mån-Fre 07:00-15:30
Vi söker dig som:

Är trygg på tak (ej höjdrädd)

Har god fysik & säkerhetstänk

Pratar svenska och engelska

Har B-körkort för manuell bil (krav)

Gärna erfarenhet från bygg/tak/ställning (meriterande)
Vi erbjuder:
• Stabil säsongsanställning
* Trevligt team
* Varierande arbetsdagar utomhus

Så ansöker du
Skicka CV + personligt brev till:

hr@ttvard.se
Märk mejlet: "Säsong 2026"
Läs mer om oss: ttvard.se

Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: hr@ttvard.se

