Tågstädare Umeå
2025-11-10
Vill du jobba i ett globalt företag med flera utvecklingsmöjligheter och där fokus ligger på att bidra till människors livskvalitet? Som arbetsgivare gör vi det genom att till exempel erbjuda kollektivavtal, friskvårdspeng, ergonomiska arbetsredskap och olika utbildningar. Just nu söker vi tågstädare med placering i Umeå.
Är du den vi letar efter?
Till Sodexo Transport söker vi servicemedarbetare som gillar ett varierande och ibland utmanande arbete. Vårt team i Umeå levererar tågservicetjänster till tåg och har en fantastisk sammanhållning och nu utökar vi vårat team!
Vi söker medarbetare till både dagskift och nattskift. Som servicemedarbetare spelar du en viktig roll för resenärernas upplevelse av resan. Du måste vara noggrann, flexibel och ibland lösa hastigt uppkomna situationer. Det kan till exempel handla om förändringar i tidsplanen eller tåg som blir försenade, då gäller det att vara kreativ och lösa situationen på bästa möjliga sätt. Du behöver vara självständig men samtidigt ha god samarbetsförmåga.
Vi sätter stort värde på en bra servicekänsla hos våra medarbetare. Med det menar vi att du förutom att utföra dina arbetsgifter även kan hantera möten med olika människor, är lyhörd för kundernas behov och att du kan bjuda på ett leende även när det är mycket att göra.
För att söka tjänsten måste du:
• Ha genomgått grund- och gymnasieskola
• Ha goda kunskaper i svenska - både tal och skrift
• Vara noggrann, punktlig och flexibel
• Ha god fysik eftersom städyrket stundtals är fysiskt krävande
• Ha körkort
Det är extra plus om du:
• Har erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat serviceyrke
• SRY, PRYL eller motsvarande utbildning
Observera!
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Frågor om tjänsten kan du däremot mejla till: Marie.herou@sodexo.com
.
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Välkommen med din ansökan! Vi behöver den senast den 30/11.
Vi har kollektivavtal med SEKO-spår.
Här kan du se en video med en av våra fantastiska medarbetare, Betty, och vad hon tycker om att arbeta som städare av tåg: LÄNK
Sodexokoncernen
Sodexokoncernen

Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
