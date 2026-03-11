Tågstädare Umeå
Sodexo AB / Städarjobb / Umeå Visa alla städarjobb i Umeå
Vi är mer än bara en arbetsgivare
Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Det vi har gemensamt är våra värderingar; serviceanda, laganda och utveckling. Med våra tjänster bidrar vi till ökad livskvalitet. Vi uppskattar socialt ansvar och samhällsengagemang. Vi bryr oss helt enkelt om varandra och vårt samhälle, och erbjuder trygghet, tillit och glädje.
Till Sodexo Transport söker vi nu nya kollegor till vårt nya uppdrag som startar i vår.
Vi söker dig som trivs i en varierad och ibland utmanande arbetsmiljö, och som vill arbeta med tågstäd tillsammans med oss för att bidra till en ren, trygg och trivsam reseupplevelse.
För att trivas i rollen behöver du vara noggrann, flexibel och kunna hantera situationer som ibland uppstår med kort varsel. Det kan till exempel handla om förändringar i tidsplanen eller tåg som blir försenade. Då gäller det att kunna tänka kreativt och hitta lösningar på bästa sätt. Du behöver kunna arbeta självständigt, men samtidigt ha en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid god servicekänsla hos våra medarbetare. För oss innebär det att du, utöver att utföra dina arbetsuppgifter, även kan möta olika människor på ett professionellt sätt, är lyhörd för kundernas behov och kan bjuda på ett leende även när tempot är högt.
Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande, därför är en god fysik en fördel.
Vad du kommer att jobba med:
• Städning och bäddning på tåg.
• Utföra arbetsuppgifter på ett etiskt sätt och i enlighet med lagar, kollektivavtal, företagspolicyer, riktlinjer, etniska principer och värde.
• Upprätthålla goda relationer med kunder och kollegor
• Hantera synpunkter och klagomål snabbt och noggrant.
För att söka tjänsten måste du:
• Ha genomgått grund- och gymnasieskola
• Ha goda kunskaper i svenska - både tal och skrift
• Vara noggrann, punktlig och flexibel
• Ha god fysik eftersom städyrket stundtals är fysiskt krävande
Det är extra plus om du:
• Har erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat serviceyrke
• Har tidigare erfarenhet av hotellstäd eller yrkesmässig bäddning.
• SRY, PRYL eller motsvarande utbildning
Observera!
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Frågor om tjänsten kan du däremot mejla till: Marie.herou@sodexo.com
.
Välkommen med din ansökan! Vi behöver den senast den 31/3-2026
Vi har kollektivavtal med SEKO-spår.
Här kan du se en video med en av våra fantastiska medarbetare, Betty, och vad hon tycker om att arbeta som städare av tåg: LÄNK
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
