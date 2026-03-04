Tactical Supervisor
Vill du vara med och leda, stödja och utveckla det operativa arbetet på Stockholm Approach? Vi söker nu en Tactical Supervisor som tillsammans med teamet säkerställer effektiv drift och skapar förutsättningar för medarbetarnas utveckling.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
En Route ansvarar för den dagliga driften vid kontrollcentralerna i Stockholm och Malmö. ATCC Stockholm bedriver både En Route-verksamhet och inflygningskontrolltjänst för flygplatserna i Stockholmsområdet. Rollen som Tactical Supervisor är central för att bibehålla fokus på kärnverksamheten samt aktivt stödja och utveckla medarbetarens operativa arbete i position.
Verksamheten är regelstyrd och du har därför ett ansvar att kontinuerligt hålla dig uppdaterad och följa gällande bestämmelser och föreskrifter. I din befattning som operativ flygledare medverkar du i fastställda aktiviteter, verksamhets- och utbildningsdagar, gruppmöten samt kompetenssäkringsprogram. Rollen innebär också att du vid behov tjänstgör som instruktör, både i operativ tjänst och i simulator vid EPN. Som Tactical Supervisor ingår du i ett arbetsledarteam och arbetar dagligen tillsammans med Watch Supervisor för att:
• leda den minutoperativa driften
• verka för ett gott arbetsklimat, god arbetsmiljö och följa upp våra operativa kvalitetsmål
• tillsammans med Gruppchefen Approach leda och utveckla arbetet med operativa frågor i teamen
Vem är du?
Vi söker dig som har en giltig behörighet på Stockholm Approach och minst 3 års erfarenhet som flygledare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbetsledande positioner, exempelvis som Tactical Supervisor, Watch Supervisor eller liknande befattning.
Vidare har du lätt för att samarbeta och tar ansvar för att bidra till en trygg och trivsam arbetsmiljö, både när det gäller det operativa arbetet och det kollegiala klimatet.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Stockholm, tillträde enligt överenskommelse.
Du kommer att arbeta 50% som operativ Flygledare vid ATCC Stockholm Approach samt 50% som Tactical Supervisor.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här!
