Ta nästa steg i din IT-karriär!

2025-12-12
Vill du ha större kontroll över din karriär? Vad sägs om att ha en trygganställning hos Sveriges härligaste IT-bolag? Vi söker dig som har hjärtat på rätt plats och vill ha tydlighet i din utveckling.
Jobba hos oss
Känner du att det börjar bli dags att ta nästa steg i karriären? Kanske vill du byta miljö, hitta nya utmaningar eller utvecklas vidare inom ditt specialistområde? Oavsett om du arbetar med 1st line, 2nd line eller 3rd line support, som nätverkstekniker, systemadministratör, drifttekniker eller inom något annat IT-relaterat område så vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Vi på Thalamus träffar dagligen människor som, precis som du, vill hitta nästa rätta steg i sitt yrkesliv. Vår roll är att lyssna, förstå och matcha - inte bara mot lediga tjänster, utan mot långsiktiga karriärmål.
Hur går det till?
Du skickar en intresseanmälan och berättar lite om din bakgrund, dina styrkor och vad du vill göra framöver. När nya uppdrag och tjänster kommer till oss hos våra samarbetspartners och kunder, letar vi efter kandidater som passar både tekniskt och personligt. Det innebär att även om vi inte har ett specifikt jobb att erbjuda just nu, kan vi kontakta dig såå snart något som matchar dina ambitioner dyker upp.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet inom IT-infrastruktur som exempelvis IT-support, drift, nätverk eller systemadministration
Är nyfiken, engagerad och vill utvecklas vidare
Trivs med att lösa problem och bidra till smidiga miljöer
Vill hitta en arbetsplats som matchar dina värderingar, mål och kompetens
Varför registrera sig hos oss?
Att registrera sig hos oss handlar inte bara om att hitta ett nytt jobb, det handlar om att utvecklas. Vi vet att varje person har sin egen resa, och att utveckling kan betyda olika saker för olika människor. För vissa handlar det om att fördjupa sin tekniska kompetens, för andra om att bredda sina erfarenheter, hitta nya arbetsformer eller växa i sin yrkesroll.
När du registrerar dig hos oss får du en partner som ser till helheten - din kompetens, dina intressen, din potential och dina mål. Vi lär känna dig och håller utkik efter möjligheter som ger dig utrymme att växa, både professionellt och personligt.
Vi tror på långsiktiga relationer och på att skapa rätt förutsättningar för att du ska trivas, utvecklas och känna att du rör dig framåt, i den takt och riktning som passar just dig.
Skicka in en intresseanmälan och berätta lite om dig själv, vilka områden du trivs inom, vad du vill utveckla och vilken typ av arbetsmiljö du söker
Dessutom erbjuder vi en trygg och hållbar anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjlighet till certifieringar som stärker din kompetens och framtid på arbetsmarknaden!
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Kontakt
Lucas Skarp lucas.skarp@thalamus.se 073 243 89 39 Jobbnummer
9642654