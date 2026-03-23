Systemutvecklare till Sinetiq
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera systemutveckling med avancerad integration och verkligen få olika system att fungera tillsammans? Vi söker nu en skicklig och motiverad Systemutvecklare som drivs av att lösa komplexa tekniska utmaningar och skapa stabila, effektiva helhetslösningar. Här får du arbeta i teknikens framkant, i nära samarbete med både interna team och kunder, där din kompetens blir avgörande för att bygga framtidens system.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Som Systemutvecklare/integratör får du system att kommunicera med varandra - vilket vi alla vet kan vara mycket svårare än det låter. Du kommer att sätta upp infrastruktur och mellanprogramvara, skapa tjänster och integrera olika komponenter. För att lyckas i rollen är det avgörande att ha en bred verktygslåda av komponenter till hands, samt förmågan att vidareutveckla befintliga komponenter med nya funktioner.
I denna roll kommer du att använda din utvecklingserfarenhet för att sömlöst kombinera olika delsystem och komponenter till en sammanhängande och fullt fungerande helhet. Tjänsten kräver en djup förståelse för mjukvarusystem, med särskilt fokus på komponentbaserad systemarkitektur, samt förmåga att samarbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa optimal systemprestanda och integration. Du arbetar ibland som konsult ute hos Sinetiqs kunder - i de fallen går ni in med hög integritet och specifikt arbetssätt att ta er framåt, och ibland utgår du från Sinetiqs kontor med fokus på produktutveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Systemintegration: Designa, implementera, programmera och hantera integrationen av olika system och delsystem, med fokus på komponentbaserad arkitektur för att säkerställa att de fungerar tillsammans enligt krav och mål.
Teknisk koordinering: Samarbeta med hårdvaru- och mjukvaruteam, projektledare och andra intressenter för att definiera integrationskrav och specifikationer.
Test och validering: Ta fram och genomföra omfattande testplaner för att verifiera prestanda och funktionalitet hos integrerade system. Identifiera och åtgärda integrationsproblem samt säkerställa att systemen uppfyller kvalitetskrav.
Dokumentation: Skapa detaljerad dokumentation för integrerade system, inklusive integrationsplaner, designbeskrivningar och testrapporter. Säkerställa att dokumentationen är korrekt och uppdaterad.
Felsökning: Diagnostisera och lösa tekniska problem kopplade till systemintegration. Ge tekniskt stöd och vägledning till interna team och kunder vid behov.
Kontinuerlig förbättring: Hålla dig uppdaterad kring branschtrender, nya teknologier och bästa praxis inom systemintegration. Föreslå och implementera förbättringar för att optimera systemprestanda och integrationsprocesser.
Vi söker dig som:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik eller likvärdig utbildning
Har 3-5 års erfarenhet av systemutveckling i Java eller C#/.net
Har goda kunskaper om integrationsverktyg och plattformar, samt erfarenhet av API management, mellanprogramvara (middleware) och databashantering
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken nyttjas i det dagliga arbetet
Meriterande:
Erfarenhet av molnplattformar (t.ex. AWS, Azure, Google Cloud)
Kunskap om nätverksprotokoll och säkerhetsprinciper
Erfarenhet av DevOps-metoder och verktyg
Erfarenhet från fabrik, fabriksautomation eller industriella miljöer
Utöver tekniska kompetenser kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi att du besitter stark analytisk- och problemlösningsförmåga, med kapacitet att felsöka komplexa tekniska problem. Du har mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga, med förmåga att förmedla teknisk information till både tekniska och icke-tekniska målgrupper. Du är en lagspelare som trivs i att både arbete självständigt samt i team med andra. Du har en god organisationsförmåga, med hög noggrannhet och ett starkt fokus på att leverera arbeta av hög kvalitet.
Om kundföretaget:
Sinetiq har mer än 20 års erfarenhet av systemintegration, där de använder tjänsteorienterad arkitektur och praktisk utveckling av komponentbaserade system. De arbetar med både nationella och internationella kunder och med sin unika expertis hjälper Sinetiq dem att öka sina vinster och stärka sin konkurrenskraft genom att låta dem fokusera på sin kärnverksamhet. Kort sagt: Sinetiq får det att fungera.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du på sikt blir direktanställd hos Sinetiq.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: September
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro, alice.tegebro@friday.se
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro.
Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
