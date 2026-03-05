Systemutvecklare till PTS
2026-03-05
Vill du vara med och utveckla framtidens digitala samhälle? IT-verksamheten på Post- och telestyrelsen utökas med fler medarbetare till följd av nya systeminföranden och nya uppdrag. Nu söker vi en systemvecklare som vill vara med i ett spännande förändringsskede.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Avdelningen för verksamhetsutveckling består i dagsläget av tre IT-enheter som ansvarar för drift, förvaltning, system-, verksamhets- och processutveckling. Vi arbetar både med egenutvecklade lösningar och standardsystem och ansvarar för PTS:s IT-system, webbplatser och e-tjänster samt för att stödja myndigheten i att effektivisera och utveckla våra arbetssätt.
Under året sker ett flertal nya systeminföranden samtidigt som en ny organisation kommer att tas fram för att träda i kraft vid årsskiftet 2026/27 då en myndighetssammanslagning med Digg äger rum. Den nya myndigheten kommer att innebära en fördubbling av det totala antalet medarbetare som arbetar med IT. I samband med det kan både rollen och organisatorisk enhet komma att förändras något.
"Jag som kommer vara din chef heter Katarina Almesten. Jag tror på tydliga mål, tillit och samarbete och på att de bästa lösningarna uppstår när olika perspektiv får mötas. Mitt fokus är att knyta ihop verksamhetens behov med teknik som gör verklig nytta. Genom struktur, nyfikenhet och prestigelöshet skapar jag förutsättningar för att både människor och utvecklingsarbete ska lyckas."
Om rollen
Som systemutvecklare hos oss arbetar du praktiskt och tekniskt med att utveckla verksamhetslösningar med fokus på Microsoft 365-plattformen. Din vardag består av kravdialoger med verksamheten, utveckling och vidareutveckling av lösningar, testning, felsökning och dokumentation. Du skapar och förvaltar applikationer, integrationer och automatiserade flöden - främst i SharePoint, Teams och Power Platform - och säkerställer att lösningarna är hållbara över tid.
Du ansvarar för det tekniska genomförandet av utvecklingsinitiativ och ser till att våra M365-lösningar följer fastställd arkitektur, riktlinjer och säkerhetskrav. Rollen innebär också att arbeta med informationsstruktur, behörighetsstyrning och metadata i SharePoint samt att dokumentera teknisk design och konfigurationer på ett strukturerat sätt. En viktig del av uppdraget är att omsätta verksamhetens behov till genomtänkta och robusta lösningar.
Du arbetar nära den tekniska förvaltningsledaren och IT-tekniker inom M365 samt i samverkan med verksamheten och andra IT-funktioner. Myndigheten har etablerad .NET-kompetens, men befinner sig i en utvecklingsfas där M365 är under implementering - och här får du en nyckelroll i att bygga upp och forma plattformens lösningar framåt.
Om dig
För att trivas i rollen är du samarbetsorienterad och lyhörd för andras kompetenser och perspektiv, och bidrar till ett gott samarbete genom att dela med dig av din kunskap och respektera olika arbetssätt. Du arbetar strukturerat med tydliga processer, planerar ditt arbete väl och säkerställer att uppgifter slutförs inom givna tidsramar. Samtidigt är du lösningsorienterad med god prioriteringsförmåga och ett pragmatiskt förhållningssätt som gör att du snabbt hittar fungerande lösningar i det dagliga arbetet. Du är stabil även under press och har förmågan att fokusera på det viktigaste när mycket pågår samtidigt.
Vi söker dig som har:
• Minst 2 års erfarenhet av utveckling inom Microsoft 365 med SharePoint online, MS Teams (plattformsnivå) Power Platform (Power Apps och Power Automate) etc.
• Erfarenhet av att bygga och förvalta integrationer samt automatiserade flöden.
• God förmåga att dokumentera tekniska lösningar på ett strukturerat sätt.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av Azuretjänster kopplade till M365, exempelvis Azure Functions eller Logic Apps.
• Erfarenhet av API-integrationer och datamodellering.
• Relevanta Microsoftcertifieringar inom M365 eller Power Platform.
• Arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet, inom myndighet eller kommun samt erfarenhet av LoU.
• Förmåga att förstå och ta till dig kunskap på engelska.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir teknisk expert.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester och arbetsprov kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Katarina Almesten på katarina.almesten@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 26 mars.
Välkommen med din ansökan senast 26 mars.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Detta är ett heltidsjobb.
Post- och Telestyrelsen
Post- och telestyrelsen Jobbnummer
9778177