Systemutvecklare till IT i Söderhamn
2025-08-29
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största it-avdelningar.
Försäkringskassans strävan är att ligga långt framme i it-utvecklingen, så vill du utvecklas med oss finns här många möjligheter. Vi är cirka 45 utvecklare på kontoret som jobbar med att vidareutveckla och nyutveckla it-system för Barn och Familjs förmåner.
Mjukvaruutveckling i agila team
Vi fortsätter att växa och behöver dig för att vi tillsammans ska bli ännu bättre!
Som systemutvecklare vid IT-avdelningen samarbetar vi, värnar om kvalitét och har en vilja av att utvecklas tillsammans. Du är med i hela kedjan - analys, design, implementation, test och förvaltning. Vi jobbar uteslutande i agila team med stort fokus på eget ansvar och vilja att ständigt förbättra vår verksamhet och servicen till Försäkringskassans kunder.
Som systemutvecklare kommer du tillsammans med ditt team att utveckla komplexa system. Det innebär backendutveckling i Java eller frontendutveckling. Tillsammans med övriga i teamet jobbar du med kontinuerlig integration, systemanalys, tekniska tester och testautomatisering. Exempel på verktyg och tekniker du kommer i kontakt med är Selenium, Cypress, Cucumber, Java, Vue, Jenkins, SonarQube, SoapUi, Git, OpenShift (containerplattform).
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av systemutveckling i närtid
• har erfarenhet av agila arbetssätt
• har erfarenhet av test och testautomatisering
• har erfarenhet av DevOps, containerteknik eller Openshift
• har erfarenhet inom testdriven utveckling (TDD)
• har erfarenhet av Java, Jenkins, Vue, IntelliJ, Eclipse, SpringBoot, Quarkus eller Kubernetes.
Två tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Placeringsort: Söderhamn.
Chef: Magnus Andersson, 010-112 72 01 eller Erika Vängmark, 010-112 32 64 (för frågor om tjänsten).
Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2025.
