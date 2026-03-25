Systemutvecklare / Scrum master
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-03-25
I rollen som Scrum Master och systemutvecklare arbetar du med båda delar. Arbetet sker både inom förvaltning och i utvecklings- och implementeringsprojekt. Uppdraget kan även inkludera deltagande i andra initiativ där utveckling och vidareutveckling av befintliga system och webbapplikationer ingår. Arbetet bedrivs agilt och sker i såväl större som mindre team. Beroende på teamets sammansättning kan rollen även innefatta moment som kravarbete, UX, test, dokumentation och koordinering med olika intressenter. Systemen som utvecklas har höga krav på kvalitet och IT-säkerhet. Därför är intresse för säker utveckling, testning och systemarkitektur meriterande.
ArbetsuppgifterRollen kan bland annat innefatta:
Agera Scrum Master för ett eller flera utvecklingsteam
Design, utveckling och test av systemlösningar
Framtagning och uppdatering av krav- och designdokumentation
Dokumentation av system och lösningar
Samarbete inom team samt med andra delar av organisationen
Incidenthantering inklusive felsökning och buggrättning
Bidra till förvaltning och vidareutveckling av applikationer
Skallkrav:Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap, elektroteknik eller motsvarande erfarenhet
Minst 10 års erfarenhet av systemutveckling i ASP.NET
Minst 5 års erfarenhet av utveckling i .NET Core (.NET 5 eller senare)
Minst 10 års erfarenhet av arbete med MS SQL Server
Minst 2 års erfarenhet av frontendutveckling (HTML, CSS, JavaScript)
Minst 5 års erfarenhet av Entity Framework Core
Minst 5 års erfarenhet av att utveckla REST API:er
Minst 3 års erfarenhet i rollen som Scrum Master
Meriterande:Erfarenhet av att arbeta med CI/CD pipelines i Azure DevOpsDin ansökanLåter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om ossQuest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "quest 7889". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Kristian Beckman kristian.beckman@quest.se Jobbnummer
9819514