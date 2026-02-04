Systemutvecklare samhällskritiska system
Vill du arbeta i en modern utvecklingsmiljö där du får jobba med stora EU-projekt, integrationer /API:er och samtidigt vara med på resan mot en cloud native-plattform? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en systemutvecklare till en myndighet i stark tillväxt. Här får du arbeta nära verksamheten och vara med och utveckla lösningar som gör vardagen enklare för både interna och externa användare.
Fokus ligger på att ta fram lösningar som förenklar användarnas vardag och bidrar till ökad effektivitet.
Du blir en del av ett av två utvecklingsteam som arbetar med både nyutveckling och förvaltning. Teamen driver flera parallella projekt och arbetar med kontinuerliga leveranser i en miljö där prioriteringar kan skifta snabbt, perfekt för dig som gillar tempo och variation samt få möjlighet att bidra med just din kompetens.
Du kommer bland annat att arbeta med:
nyutveckling av funktioner och tjänster
vidareutveckling och förbättring av befintliga system
integrationer mot EU-system och handläggningssystem
API-utveckling
testning som naturlig del av utvecklingsprocessen
nära samarbete med kravanalytiker, testare, arkitekter, Scrum Master och produktägare
Teknikstack som du kommer att komma i kontakt med:
Java (Spring Boot / Quarkus)
React
Kafka (eventbaserad arkitektur)
gRPC
Apache Camel
Liquibase
GitOps
ArgoCD
Helm
Vi erbjuder:
stora projekt och intensiva leveranser
snabba puckar och tydliga deadlines
möjlighet att påverka arbetssätt och teknikval
kompetensnätverk, t.ex. arkitektråd
öppen kultur där idéer och initiativ uppmuntras
Är du den vi söker?
Du har en stabil grund som utvecklare, tar ansvar för kvalitet och gillar att samarbeta. Du är nyfiken och vill fortsätta utvecklas; både tekniskt och tillsammans med teamet.Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
Minst 3 års erfarenhet som systemutvecklare
God svenska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Meriterande (men inget krav):
erfarenhet av cloud native/Docker/Kubernetes
erfarenhet av Kafka och eventdriven arkitektur
erfarenhet av GitOps/ArgoCD/Helm
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
