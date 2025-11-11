Systemutvecklare, Örebro
Vipas AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-11-11
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vipas AB i Örebro
, Arboga
, Karlskoga
, Finspång
, Västerås
eller i hela Sverige
"Forma framtidens IT-lösningar med VIPAS AB"
"Vill du vara med och forma framtidens IT-lösningar? VIPAS AB, ett snabbt växande IT-konsultföretag, söker nu kompetenta medarbetare till våra spännande kundprojekt."
Om VIPAS: "Vi på VIPAS AB kombinerar teknisk expertis med affärsfokus för att leverera lösningar som verkligen gör skillnad. Genom modern teknik som Java och Python och med vår erfarenhet inom mjukvaruutveckling och DevOps skapar vi innovativa, skalbara lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål."Publiceringsdatum2025-11-11Beskrivning av jobbet
Konsulten kommer att tillhöra ett agilt leveransteam i rollen som systemutvecklare som idag består av Scrum master, systemutvecklare, testare, kravanalytiker samt produktägare som ansvarar för backloggen. I arbetet ingår både förvaltning av befintliga IT-lösningar men även nyutveckling. Uppdraget kan även omfatta arbetsuppgifter inom andra områden inom vår IT-avdelning. Konsulten ska arbeta under ordinarie arbetstid, som är mellan 06.30-18.30. Det kan vara aktuellt med beredskap, i samband med produktionssättningar. Dessa tillfällen planeras in vid behov tillsammans med it-leveransledare och leveransteamen. Eventuell beredskap ska alltid initieras och beslutas av Transportstyrelsen.
Skallkrav: Offererad konsult ska uppfylla kraven på kompetensnivå 3. Skallkraven måste uppfyllas för att bli offererad till kund. Konsulten ska ha:
minst fyra (4) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av systemutveckling inom .NET plattformen (.NET Framework och/eller .NET Core/.NET 5+). Erfarenheten ska vara från uppdrag/projekt utförda inom de senaste sex (6) åren räknat från sista anbudsdag.
minst fyra (4) års dokumenterad erfarenhet av utveckling i C#. Erfarenheten ska vara från uppdrag/projekt utförda inom de senaste sex (6) åren räknat från sista anbudsdag.
minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av arbete med Microsoft SQL Server, inkluderat utveckling av lagrade procedurer, datamodellering och prestandaoptimering. Erfarenheten ska vara från uppdrag/projekt utförda inom de senaste fem (5) åren räknat från sista anbudsdag.
minst två (2) års sammanhängande erfarenhet av arbete med både frontend- och backendutveckling i samma projekt eller leveransteam. Frontend kan inkludera ramverk såsom React, Angular eller liknande. Erfarenheten ska vara från uppdrag/projekt utförda inom de senaste sex (6) åren räknat från sista anbudsdag.
minst fyra (4) års erfarenhet av arbete i agila leveransteam, enligt t.ex. Scrum. Erfarenheten ska inkludera aktivt deltagande i sprintplanering, demo, retrospektiv och dagliga möten. Erfarenheten ska vara från uppdrag/projekt utförda inom de senaste sex (6) åren räknat från sista anbudsdag.
ha god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
MERITERANDE KRAV: Följande kriterier är inte obligatoriska, men ger om de är uppfyllda ett mervärde vid Transportstyrelsens utvärdering. Konsulten bör ha:
minst tre (3) års aktuell erfarenhet* av utveckling i MVC eller Blazor.
minst två (2) års aktuell erfarenhet* av RabbitMQ.
minst två (2) års aktuell erfarenhet* av nServiceBus.
minst två (2) års aktuell erfarenhet* av Microsoft SSIS-paket.
minst två (2) års aktuell erfarenhet* av arbete med systemutveckling i agila team inom statlig myndighet.
minst två (2) års aktuell erfarenhet* av arbete i projekt eller förvaltning som hanterar säkerhetskänslig information, t.ex. person- eller fordonsuppgifter.
minst två (2) års aktuell erfarenhet* av DevOps-relaterat arbete, såsom CI/CD, automatiserade tester och versionshantering (t.ex. Azure DevOps, GitHub Actions, Jenkins). Kvalifikationer
Din nästa karriärmöjlighet"
"VIPAS AB erbjuder konkurrenskraftiga anställningspaket enligt Teknikföretagens (Almega) kollektivavtal. Hos oss får du möjlighet att arbeta i olika branscher, vilket ger både variation och personlig utveckling. Som en del av vårt innovativa team får du delta i projekt inom telekom, fordonsindustri, detaljhandel och bank, och bidra till lösningar som formar framtiden."
"Ta nästa steg i din karriär" "Skicka ditt CV och personliga brev till kumud@vipas.se
och bli en del av VIPAS AB. Vi ser fram emot att höra från dig!"
"Krav på arbetstillstånd" "Observera att vi endast kan ta emot ansökningar från kandidater med svenskt medborgarskap eller giltigt arbetstillstånd för Sverige."
"Så tar du nästa steg"
"Skicka in ditt CV och personliga brev och bli en del av vårt innovativa team på VIPAS AB. Vi rekryterar löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag för bästa chans!" Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vipas AB
(org.nr 559448-2472), https://www.vipas.se Arbetsplats
Vipas AB Kontakt
Kumudwathi Koganti kumud@vipas.se Jobbnummer
9599903