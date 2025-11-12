Systemutvecklare med inriktning DevOps
2025-11-12
Vill du vara med och förenkla framtiden?
Hos oss på Digg får du vara med och skapa framtidens digitala lösningar som förenklar människors vardag. Vi söker nu en systemutvecklare med inriktning DevOps till vårt plattformsteam - en roll där du får kombinera teknisk kompetens med samhällsnytta. Vill du vara med och utveckla de digitala grundkomponenter som gör offentlig sektor enklare, säkrare och mer tillgänglig? Då kan det här vara jobbet för dig. Läs mer om Digg här.
Om jobbet
Nu söker vi en Systemutvecklare med inriktning DevOps till plattformsteamet.
Teamet arbetar med att etablera den tekniska plattform som krävs för att möjliggöra en effektiv leverans av Diggs digitala tjänster.
Som systemutvecklare kommer du bland annat att:
• utveckla applikationer och konfigurera miljöer för deployment i Kubernetes/Openshift
• arbeta med GitOps, Docker/Podman och versionshantering i Git
• bidra till att utveckla funktioner för loggning, övervakning och automatisering
• samverka med andra team för att skapa hållbara och effektiva plattformslösningar
Vår tekniska målmiljö är ett antal kubernetes-kluster från Red Hat (Openshift 4) där vi idag driftar egna tjänster, utvecklingsmiljöer och vår CI/CD-pipelines. Vi utvecklar mikrotjänster i Java och Quarkus samt använder Vue för frontendutveckling med typescript. Om du har erfarenheter av större datacenter och Linux-serverdrift är det enbart positivt då vi har ett eget datacenter. I vårt plattformsteam kommer du tillsammans med dina teamkollegor bl.a. konfigurera för deployment av applikationer och andra funktioner som loggning och övervakning av driftsatta applikationer.
Om dig
Utbildningsbakgrund
Akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som relevant.
Erfarenhet - krav
• Minst 3 års erfarenhet av Linux som utvecklings- och driftmiljö.
• Minst 3 års erfarenhet av versionshantering i Git eller motsvarande.
• Minst 3 års erfarenhet av Docker eller Podman.
• Minst 2 års erfarenhet av GitOps.
• Minst 2 års erfarenhet av konfiguration av applikationer för deployment i Kubernetes/Openshift.
• Minst 2 års erfarenhet av arbete i agila team.
Erfarenhet - meriterande
• Erfarenhet av Linuxadministration.
• Erfarenhet av Kustomize/Helm.
• Erfarenhet av Istio/Service Mesh.
• Erfarenhet av administration av GitLab.
• Erfarenhet av PKI-hantering.
• Erfarenhet av administration av Nexus.
• Erfarenhet av administration av PostgreSQL.
• Erfarenhet av Terraform.
Kunskaper
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Kompetenser
• Samarbetsförmåga: Du lyssnar, kommunicerar och ger konstruktiv feedback. Du sätter laget före jaget och bidrar till gemensamt lärande.
• Problemlösande analysförmåga: Du analyserar komplexa frågor och hittar lösningar som håller över tid.
• Flexibel: Du ser möjligheter i förändring och anpassar dig snabbt till nya förutsättningar.
Om Digg
Digg är en myndighet som arbetar brett med att stödja och samordna digitaliseringen av den svenska offentliga förvaltningen. Vi utvecklar digital infrastruktur och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Vi säkerställer även att digital offentlig service är tillgänglig för alla.
Sammanslagning av Digg och PTS
I budgetpropositionen för 2026 framgår att Digg och Post- och telestyrelsen (PTS) ska gå samman i syfte att skapa en stärkt myndighet för digitaliseringsfrågor. Budgeten beslutas av riksdagen i december. Därefter förväntas båda myndigheterna få i uppdrag att förbereda och genomföra en sammanslagning, som ska vara genomförd 1 januari 2027. Vårt arbete med att digitalisera Sverige fortsätter, vi hoppas du vill vara med på resan.
Regeringens besked: Digg och PTS går samman
Hos oss arbetar engagerade personer som alla har en viktig roll i digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har möjlighet att utvecklas på jobbet och trivs med det du gör.
Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har också ett mindre och modernt kontor i centrala Stockholm. Vi är positivt inställda till att ge utrymme för distansarbete utifrån verksamheten och individens behov, men det förväntas att du är på kontoret som minst en dag i veckan och när arbetet kräver det. Distansarbetets omfattning varierar mellan olika personer utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder
• tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
• placeringsort är Sundsvall eller Stockholm
• resor förekommer och dess antal kan variera över tid.
• en säkerhetsprövning kan komma att genomföras. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här.
• generösa förmåner. Läs mer på digg.se
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är 2 december 2025.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Niklas Karlsson via epost: extern.niklas.karlsson@digg.se
. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
