Systemutvecklare med fokus på Java och Vue 3
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du blir en del av ett agilt utvecklingsteam som ansvarar för etablerade it-tjänster, vidareutveckling och teknisk livscykelhantering inom informationsförsörjning. Här arbetar du nära både verksamheten och andra specialistroller, med korta feedbackloopar och en utvecklingsprocess som sträcker sig från tidig analys och kravställning till implementation, test och driftsättning.
Miljön ställer höga krav på tillgänglighet, prestanda, förvaltningsbarhet samt informations- och it-säkerhet. Teamet har stort eget ansvar och ett arbetssätt som bygger på samarbete, dialog och kontinuerliga förbättringar. Du får arbeta brett i en modern teknisk miljö där frontend, backend, test, CI/CD och containerhantering hänger ihop i hela leveransen. Det här är ett intressant uppdrag för dig som vill kombinera modern utveckling med tydlig påverkan i en komplex och samhällsviktig digital miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar frontendlösningar i TypeScript och Vue 3, med fokus på tillgänglighet enligt WCAG 2.1 och DIGG:s vägledning.
Du bygger och förvaltar backendlösningar i Java med Spring Boot och Spring Security.
Du arbetar med CI/CD och containerbaserade leveranser i Docker och Kubernetes.
Du tar fram enhetstester och bidrar till hög kodtäckning samt ett arbetssätt med testdriven och beteendedriven utveckling.
Du säkerställer att lösningar uppfyller krav på driftbarhet, prestanda, förvaltningsbarhet samt informations- och it-säkerhet.
Du arbetar med teknisk vidmakthållande och livscykelhantering av befintliga it-tjänster och system.
Du samarbetar tätt med teamet och verksamheten, och bidrar i hela kedjan från analys till driftsättning.
Du dokumenterar lösningar, delar kunskap med relevanta mottagare och driver förbättringar som ökar kvalitet, effektivitet och automatisering.
KravGod förmåga att kommunicera på svenska.
Erfarenhet av systemutveckling med TypeScript och Vue 3.
Erfarenhet av frontendutveckling med fokus på tillgänglighet, CSS och HTML enligt WCAG 2.1.
Erfarenhet av Javautveckling med Spring Boot och Spring Security.
Erfarenhet av CI/CD samt containerhantering i Docker och Kubernetes.
Erfarenhet av arbete med applikationsservrar, framför allt JBoss.
Erfarenhet av enhetstester och arbete för hög kodtäckning.
Du arbetar agilt, självständigt och trivs i ett team där samarbete och eget ansvar går hand i hand.
MeriterandeErfarenhet av testautomatisering samt arbete med TDD/BDD.
Erfarenhet av verktyg och tekniker som Cypress, Cucumber och Gherkin.
Erfarenhet av Kafka.
Erfarenhet av verktyg som Jira, Confluence, GitLab, Insomnia, MQ-explorer, Maven, Swagger, X-ray och Figma.
Erfarenhet av Camunda eller WSO2.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
