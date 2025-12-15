Systemutvecklare Linux
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en systemutvecklare för Linuxbaserade system med goda kunskaper inom automatisering, som vill arbeta med kontinuerlig utveckling och underhåll av stora system. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som systemutvecklare för Linuxbaserade system hör du till en enhet inom avdelningen för Teknik. Avdelningen ska förse hela myndigheten med den teknik och de system som vår verksamhet behöver inom signalspaning, cyberförsvar och stödfunktioner. I den här rollen arbetar du med system som får en direkt påverkan på FRA:s underrättelseproduktion.
I rollen som systemutvecklare arbetar du agilt tillsammans med ditt team, där ni har helhetsansvar för hela er produktportfölj. Som del av teamet ansvarar du för att bygga helt nya miljöer, men även för att underhålla och automatisera befintliga produkter. Systemen är en blandning av open source, blackbox och egenutvecklade produkter. Du deltar i design, arkitekturval, implementation, testning, driftsättning, underhåll och avveckling/migrering av dessa produkter, det vill säga hela livscykeln.
I teamet uppmuntrar vi kreativitet och nytänkande. Vi har såväl kompetensmässigt djup som bredd, och samarbetet i gruppen är starkt. Vi jobbar även nära användare och angränsande team.
Du kan
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning exempelvis som civilingenjör/högskoleingenjör, eller inom ett annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Alternativt att du erhållit motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Linuxmiljö
Dokumenterad erfarenhet av arbete med automatisering
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skift
Då du i rollen kommer i kontakt med följande områden, ser vi det som meriterande om du har kunskaper inom ett eller flera av dem;
Infrastructure as Code (t.ex. Ansible, Puppet)
Programmering för systemautomation i Linuxmiljöer (t.ex. Bash/shellscript, Python, Go)
Kubernetes, som administratör och/eller användare
Containerteknologi (t.ex. Docker, podman)
GitOps och att arbeta atuomatiserat mot repon (t.ex. ArgoCD)
Nätverk och/eller nätverksprotokoll
Övervakning och metrik (t.e.x Grafana/Prometheus, Kibana/Elastisearch, Nagios/Checkmk)
Fysisk serverhårdvara
Stora dataflöden (t.ex. olika message bus:es eller Apache NiFi)
Vi ser det även som meriterande att du har B-körkort.
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående - Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Mål- och resultatorienterad - Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande och förändrar din inriktning när målen ändrar sig.
Problemlösande analysförmåga - Du arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering via rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00 .
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-01-11
Referensnummer 2025FRA1830-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Linux, RHEL, infrastruktur, infrastructure, Bash, shellscript, Python, Go, GitOps, Kubernetes, Docker, Podman, nätverk, network, server, serverhårdvara, automation, automatisering, Ansible Ersättning
