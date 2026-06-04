Utvecklingslärare i matematik och svenska som andraspråk
Sundbybergs kommun / Grundskollärarjobb / Sundbyberg Visa alla grundskollärarjobb i Sundbyberg
2026-06-04
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Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Vill du bidra till ökad likvärdighet och stärkt undervisningskvalitet i Sundbybergs stad?
Sundbybergs stad utvecklar nu en ny central funktion med utvecklingslärare som ska stödja skolor i riktade utvecklingsinsatser kopplade till undervisning, måluppfyllelse och skolutveckling. Nu söker vi två utvecklingslärare – en med inriktning matematik och en med inriktning svenska som andraspråk.
Som utvecklingslärare arbetar du nära skolledning och lärare på olika skolor i staden. Uppdraget innebär att kartlägga undervisning och lärmiljöer, analysera bakomliggande orsaker till låg måluppfyllelse eller resultatskillnader samt stödja utveckling av undervisning, klassrumsledarskap och arbetssätt.
Det här är en tjänst för dig som vill kombinera hög pedagogisk kompetens med utvecklingsarbete på både undervisnings- och organisationsnivå.
Om uppdraget
Som utvecklingslärare kommer du att:
genomföra kartläggningar genom exempelvis observationer, resultat- och verksamhetsanalys
analysera undervisning och identifiera utvecklingsområden
leda professionsdialoger med lärare och skolledning
stödja utveckling av undervisning och klassrumsledarskap
bidra till utveckling av hållbara strukturer och arbetssätt på skolor
upprätta handlingsplaner och följa upp utvecklingsinsatser
samverka med rektor kring organisation, struktur och uppföljning
bidra till huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
Uppdragen genomförs på olika skolor utifrån identifierade behov och är en del av stadens arbete för ökad likvärdighet och förbättrade elevresultat.
Vi söker dig som
är legitimerad lärare med behörighet i matematik eller svenska som andraspråk
har flerårig erfarenhet av undervisning med goda resultat
har erfarenhet av skolutveckling och kollegialt lärande
har mycket god förmåga att analysera undervisning och resultat
är trygg i att leda professionella samtal och utvecklingsprocesser
har god samarbetsförmåga och förmåga att skapa tillitsfulla relationer
arbetar självständigt, strukturerat och lösningsorienteratPubliceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
Det är ett krav att du:
är legitimerad lärare med behörighet i matematik eller svenska som andraspråk
har erfarenhet av liknande utvecklingsuppdrag på central nivå, alternativt har arbetat som förstelärare
har erfarenhet av att handleda och stödja kollegor i undervisningsutveckling
Det är meriterande om du:
har specialpedagogisk kompetens eller specialpedagogisk utbildning
har erfarenhet av observationer och återkoppling på undervisning
har erfarenhet av arbete med likvärdighet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller elever i behov av stöd
har erfarenhet av att arbeta nära skolledning i utvecklingsfrågorDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
analytisk och pedagogiskt skicklig
trygg och professionell i mötet med olika yrkesroller
kommunikativ och relationsskapande
prestigelös och lyhörd
uthållig och utvecklingsorienterad
Du behöver kunna kombinera ett stödjande och tillitsfullt förhållningssätt med förmågan att tydliggöra utvecklingsbehov och driva förändringsarbete framåt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att:
vara med och forma en ny funktion i staden
bidra till ökad likvärdighet och förbättrade elevresultat
arbeta nära skolors utvecklingsarbete
ingå i ett professionellt sammanhang med fokus på lärande och utveckling
ha ett varierat och kvalificerat uppdrag med stor påverkan
Anställning
Sista dag att ansöka är 18 juni 2026
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med central placering inom Sundbybergs stad och uppdrag på olika skolor i kommunen.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsterna är semestertjänster.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Övrigt En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Välkommen med din ansökan!
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit.Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
174 58 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Kvalitets- och utvecklingschef
Jörgen Rosén jorgen.rosen@sundbyberg.se +4687066565 Jobbnummer
9948862