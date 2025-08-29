Systemutvecklare för Autonoma farkoster
2025-08-29
Systemutvecklare för Autonoma farkoster
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Ship Automation Surface är en sektion inom området Systemutveckling på Saab Kockums. Sektionen ansvarar för framtagning och vidareutveckling av automationssystem för ytfartyg. En del i sektionens ansvar är forskning för och utveckling av autonomitet för marina plattformar. Vi behöver nu stärka upp med fler medarbetare.
Arbetet med autonoma funktioner och obemannade plattformar är mycket varierat. Vi lägger stor vikt vid att testa framtagna lösningar i olika sammanhang, både i simulerade miljöer och på sjögående plattformar.
Din roll
Denna roll innebär att du kommer att arbeta i ett kärnteam på ca 5 personer och samverka med andra team inom organisationen. Arbetsuppgifterna formuleras beroende på gruppens samlade kompetens och uppdragens innehåll.
Specifika uppgifter kan till exempel omfatta
* Design och utveckling av system för autonomitet i fartyg
* Framtagning av algoritmer för tolkning av sensordata, navigation, beslutsstöd mm
* Dokumentation, test och verifiering
* Fältarbete/studier med olika testplattformar
Placeringsort är Karlskrona. En del resor förekommer, främst inom Sverige.
Din Profil
Du som söker bör ha ett gediget tekniskt intresse, ha god förmåga i muntlig och skriftlig framställning på såväl svenska som engelska. Arbetet kräver att du är drivande med en god samarbetsförmåga. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att ta till dig ny teknik och vara analytisk.
* Relevant utbildning inom systemarbete och mjukvara
* Erfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna för robotik och autonoma system
* Kunskap om AI-teknologier
* Kunskap inom It-säkerhet såsom tex accesskontroll, kryptering, autentisering
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
