Systemutvecklare 70% / Galleriassistent 30% till konstgalleri
Impressive Art Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Impressive Art Sweden AB i Stockholm
Vi söker en unik talang till vårt konstgalleri på Rörstrandsgatan 28 i Vasastan. Vi erbjuder en kombinerad tjänst som Systemutvecklare (70%) och Galleriassistent (30%). Detta är rollen för dig som trivs med att ena stunden lösa tekniska utmaningar och i nästa stund brinna för konst och bidra med att våra utställningar och evenemang flyter på.
I din roll som utvecklare kommer du att utveckla och förvalta vår digitala konstplattform. Du arbetar med databashantering i SQL och ser till att våra lösningar på Google Cloud Platform fungerar optimalt. Du driver tekniska initiativ för att förbättra galleriets synlighet och funktionalitet online.
Som galleriassistent är du ett viktigt stöd i vår dagliga verksamhet:
Du planerar och genomför evenemang och vernissage.
Du tar hand om våra besökare med en öppen och välkomnande attityd.
Du ansvarar för att gallerimiljön känns professionell
Vi söker dig som:
Har god erfarenhet av systemutveckling och är trygg med databashantering (SQL).
Har kunskap om molntjänster (GCP).
Har erfarenhet av att strukturerat jobba med AI som medhjälp.
Är en strukturerad person som kan balansera tekniskt fokus med socialt engagemang.
Är nyfiken, initiativrik och trivs med att ha en aktiv roll i verksamheten.
Har erfarenhet av evenemang, ser vad som behöver göras och agerar därefter.
Är en varm och snäll person som bidrar till en positiv upplevelse för både kollegor och kunder.
Tjänsten är en hybridmodell, vilket innebär att du arbetar vissa dagar i våra vackra lokaler i Vasastan och vissa dagar på distans.
Vänligen, skicka ditt CV tillsammans med ett löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: timofeym+gallery@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Impressive Art Sweden AB
(org.nr 559321-9768), https://www.konst.se
Rörstrandsgatan 28 (visa karta
)
113 40 STOCKHOLM Jobbnummer
9789314