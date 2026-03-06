Systemutvecklare
Afry AB / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-03-06
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Karlstad
, Kil
, Kristinehamn
, Nacka
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning.
Vi är hängivna experter inom digitalisering, infrastruktur, industri och energi som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Tillsammans accelererar vi omställningen mot ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-03-06Beskrivning av jobbet
Hos oss på Digital Services i Karlstad blir du en del av ett engagerat gäng som tillsammans utvecklar skräddarsydda digitala lösningar för våra kunder. Vi arbetar mestadels inhouse med både nyutveckling och förvaltning i större teamleveranser där kvalitet och hållbarhet alltid står i fokus.
Vår styrka ligger i vår breda kompetens och vi arbetar inom spännande branscher så som civilförsvaret, retail, rymd och fordon för att nämna några. Vi samarbetar gärna och ofta med våra systersektioner inom inbyggda system och industriell IT. Det innebär att du får möjlighet att vara del av större teknikhelheter, där modern systemutveckling möter avancerad hårdvara och industriella lösningar.
Vi matchar uppdrag efter din kompetens, erfarenhet och det du vill utvecklas inom. Tillsammans med dina erfarna kollegor som gärna delar sin kunskap kommer du att kunna lära dig ännu mer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av systemutveckling inom .NET och C#
Erfarenhet av Azure (t.ex. Functions, App Services, Message Queue's och databaser)
Erfarenhet av Docker och Kubernetes
Erfarenhet av REST eller GraphQL
Svenska och engelska, både i tal och skrift
Relevant akademisk utbildning
Ytterligare information
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Vi tar emot ansökningar löpande.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning. Vi har uppdrag hos kunder där det finns krav på att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Det kan även innebära krav på svenskt medborgarskap.
Vid frågor kontakta gärna rekryterande chef:
Victoria Andreasson - victoria.andreasson@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13937X". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9783155