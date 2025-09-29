Systemutvecklare
2025-09-29
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Just nu söker vi en systemutvecklare som vill bygga den teknik som krävs för att vi ska kunna leverera unika underrättelser. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som systemutvecklare hör du till en enhet inom avdelningen för Teknik. Tillsammans bygger vi den teknik som krävs för att vi ska kunna leverera unika underrättelser till våra uppdragsgivare.
I rollen som Systemutvecklare får du arbeta med hela kedjan och är delaktig från första idén till driftsättning. Du arbetar nära både användaren och andra funktioner på myndigheten. Hos oss blir du del av ett team som arbetar agilt enligt Scrum. Vi har ett nära samarbete inom gruppen som uppmuntrar till kreativitet och nytänkande.
Resor i och utanför Sverige kan förekomma.
På FRA har vi en stark sekretess och det är viktigt att du är bekväm med att hantera det.
Du kan
Vi söker dig som har:
Civilingenjörsexamen
Erfarenhet av objektorienterad systemutveckling från studier eller arbete
Erfarenhet av Linux från studier eller arbete
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har kunskap inom ett eller flera av nedan områden:
Java, Javascript, Rust, Go, C, C++ eller C#
Databas exempelvis PostgreSQL eller mySQL
GUI-ramverk exempelvis Svelte, React
DevOpsverktyg exempelvis Git, Ansible, Jira
Nätverk exempelvis switchar, routrar och protokoll
Telekommunikation och/eller radio
Hårdvaruutveckling
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som trivs med att samarbeta med andra. Du lyssnar på andras idéer och bidrar gärna med dina egna förslag till lösningar och initiativ. Du sätter igång med nya uppgifter och arbetar målinriktat för att nå gemensamma mål. Vi ser även att du har ett tydligt fokus på att möta användarnas behov och arbetar serviceinriktat i din roll.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min med buss från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 43 43. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-10-26.
Referensnummer 2025FRA621-3
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: System Developer, Mjukvaruutvecklare, Fullstackutvecklare.
