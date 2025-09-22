Systemutvecklare - Integrationer
Systemutvecklare - Integrationer (C# / DatexII)
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren systemutvecklare med inriktning på integrationer till ett konsultuppdrag hos Trafikverket. Uppdraget omfattar utveckling av integrationskomponenter och kundgränssnitt, samt stöd till interna och externa användare av dessa lösningar. Rollen innebär även projektledning, utbildning och att fungera som länk mellan tekniska utvecklare och verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Design, utveckling och optimering av integrationskomponenter
Testning, felsökning och kvalitetssäkring av integrationslösningar
Planering, samordning och uppföljning av utvecklings- och leveransaktiviteter
Framtagning av utbildningsmaterial och genomförande av workshops
Kommunikation och samverkan med både tekniska team och verksamhetsrepresentanterKvalifikationer
4-8 års erfarenhet (kompetensnivå 3)
Minst 5 års erfarenhet av programmering i C#
Minst 6 års erfarenhet av arbete med integrationer
Minst 5 års erfarenhet av Datex/DatexII-standarden för trafikinformation
Minst 3 års erfarenhet av programutveckling och databaser
Grundläggande kunskaper i MongoDB
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Start/Längd
Start: 2025-12-01
Längd: till och med 2026-03-31 (option på förlängning 3+3 månader)
Plats
Borlänge (hybrid, upp till 40 % distansarbete)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
784 34 BORLÄNGE Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521144