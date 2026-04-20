Systemtekniker säkra informationssystem
2026-04-20
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.
Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.
Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.
Om jobbet
Som systemtekniker inom funktionen Sambands- och informationssystem bidrar du till att stärka länsstyrelsernas förmåga inom säkerhet och krisberedskap. Rollen innebär nära samverkan med verksamheten samt aktörer inom totalförsvaret.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Drifta och bidra till utveckling av informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.
Bidra till utformning av dokumentation, användarinstruktioner och utbildningsmaterial.
Delta i funktionens supportgrupp och bidra till incidenthantering och felsökning.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Länsstyrelsernas IT-avdelning finns över hela landet, placeringsort för denna tjänst är Vänersborg. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden.
Resor inom landet förekommer.
Vad erbjuder vi dig?
Här jobbar engagerade och kunniga kollegor i en trevlig miljö, och du har bra balans mellan arbete och fritid. Förutom intressanta och varierande arbetsuppgifter har du goda möjligheter att utvecklas i arbetet. Hos oss får du goda förmåner kring ledigheter och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder även bra arbetsvillkor när det gäller arbetstid.
Om dig
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt, tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare. Du är bra på problemlösning, tar initiativ, driver arbetet framåt och levererar mot uppsatta mål. Du är lyhörd för verksamhetens behov och har lätt för att samarbeta med olika professioner, både inom länsstyrelserna och med externa aktörer i totalförsvaret.
Då våra kollegor är utspridda på många orter i Sverige jobbar vi i mycket stor utsträckning med digitala möten, och det virtuella arbetssättet är något du trivs med.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den statliga värdegrunden.
Du har:
Eftergymnasial utbildning inom IT-området eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Erfarenhet av drift och administration i Linux-baserade IT-miljöer.
Kunskap om container- och virtualiseringslösningar i Linuxmiljöer.
Vi ser gärna att du har:
Kunskap om säkerhetsåtgärder i IT-miljöer, såsom härdning, loggning eller åtkomstkontroll.
Kunskap av Windows-baserade servermiljöer och Active Directory.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
I den här rekryteringen vill vi inte att du bifogar något personligt brev. För att berätta om dina erfarenheter och förmågor får du i din ansökan svara på ett antal frågor. Detta är för att vi ska kunna ta ställning till i vilken omfattning din kompetens och dina förutsättningar matchar vårt behov. Ansökan ska vara på svenska då det är vårt arbetsspråk.
Läs mer om oss på vår webb Jobba på IT-avdelningen. Här finns information om våra förmåner.
Vi finns också på Linkedin.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se).
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningen kan komma att inledas med provanställning 6 månader. Utbildningar inom säkerhetsskydd, signalskydd och övriga arbetsuppgifter sker löpande under din anställning.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med rekryterande chef som står med i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
462 30 VÄNERSBORG Arbetsplats
Länsstyrelsernas IT-avdelning, Sambands- och informationssystem Kontakt
Camilla Nisén, ST 010-2245282 Jobbnummer
9864963