Systemtekniker med fokus på klienthantering
Arbetsmiljöverket / Supportteknikerjobb / Solna Visa alla supportteknikerjobb i Solna
2026-08-03
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På Arbetsmiljöverket jobbar vi tillsammans för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför hjälper vi arbetsgivare att uppfylla de krav som finns och informerar om hur arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av vardagen. Med arbetsmiljölagen som grund tar vi fram regler, inspekterar arbetsplatser och sprider kunskap om arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är allvarligt men vår vardag präglas av arbetsglädje och vi är omtänksamma och hjälpsamma kollegor.
Ditt nya jobb
Arbetsmiljöverket har som målsättning att öka utvecklingstakten och bli mer datadrivna. IT-enheten har ett nära samarbete mellan sektionerna Infrastruktur, Utveckling, Digitalisering och Helpdesk för att leverera säker, stabil och modern IT till hela verksamheten. Enheten befinner sig på en utvecklingsresa där fokus ligger på att modernisera arbetssätt och plattformar, stärka säkerheten och skapa långsiktigt hållbara lösningar för framtiden.
Sektionen för infrastruktur består av ett tvärfunktionellt team på cirka 11 kompetenta och engagerade medarbetare. Tillsammans ansvarar sektionen för drift, utveckling och förvaltning av myndighetens centrala IT-miljö, IT-arbetsplats och samarbetsverktyg. Gruppen präglas av samarbete, kunskapsdelning och ett gemensamt ansvarstagande där olika specialistområden samverkar för att skapa en trygg och välfungerande IT-infrastruktur.
Som systemtekniker blir du en viktig del av arbetet med att säkerställa stabila och säkra lösningar samtidigt som du bidrar till utveckling och förbättring av infrastrukturen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Ansvara för drift, förvaltning och utveckling av myndighetens klientplattform.
Administrera Endpoint verktyg, Microsoft 365, inklusive identitet, säkerhet och samarbetsfunktioner.
Hantera Windows-klienter genom hela livscykeln – från installation och konfiguration till uppdatering och avveckling.
Arbeta med Microsoft Entra ID (Azure AD), identitetshantering och villkorlig åtkomst.
Hantera säkerhetsfunktioner som Microsoft Defender, säkerhetspolicys och efterlevnad.
Arbeta med Mobile Device Management (MDM) för datorer och mobila enheter.
Delta i införande av nya tjänster och utveckling av den moderna arbetsplatsen.
Dokumentera lösningar, rutiner och tekniska miljöer.
Delta i projekt tillsammans med övriga delar av IT-enheten.Publiceringsdatum2026-08-03Bakgrund
Rollen kräver att du har:
Eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis klienthantering eller systemtekniker, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
Flerårig, dokumenterad och aktuell erfarenhet av klienthantering i moderna Windows-miljöer.
Aktuell erfarenhet av Microsoft Endpoint Manager (SccM) och 365-administration.
Erfarenhet av Microsoft Entra ID och identitetshantering
Erfarenhet av felsökning och förvaltning av klientplattformar.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av Microsoft Azure.
Erfarenhet av Microsoft Defender, Mobile Device Management (MDM).
Erfarenhet av Configuration Manager (SCCM/MECM).
Erfarenhet av PowerShell och automatisering.
Som person ser vi att du kommer lyckas i rollen om du är noggrann, strukturerad och har en förmåga att hantera situationer även när de är stressfyllda. Du drivs av att arbeta mot uppsatta mål och kan upprätthålla fokus även när problem uppstår. Dessutom är du en god kollega som samarbetar för att uppnå teamresultat. Du är en flexibel person som uppskattar att ta nya initiativ då du är bekväm med att agera självständigt och ta egna beslut.
En anställning hos oss kan innebära att befattningen placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med eller utan registerkontroll kan därför komma att göras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar i. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större.
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid och är för närvarande placerad på vårt kontor i Solna. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning på sex månader.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför har vi flexibla arbetstider ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter.https://www.av.se/om-oss/Jobba-hos-oss/vara-formaner-och-villkor https://www.av.se/om-oss/Jobba-hos-oss/mot-vara-medarbetare/
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat använder vi oss också av arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Intervjuer sker från vecka 37.
För oss är det viktigt att rekryteringsprocessen är ömsesidig. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Marianne Martin för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?
Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti 2026!
Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverkets rekryteringsfunktion varför vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag eller annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetsmiljöverket
(org.nr 202100-2148), http://www.av.se
Svetsarvägen 12 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Arbetsmiljöverket Kontakt
Sektionschef
Kevin Asgari kevin.asgari@av.se Jobbnummer
10018333