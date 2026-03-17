Systemtekniker inom identitets- och behörighetsstyrning
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker systemtekniker för ett uppdrag hos en svensk myndighet med fokus på identitets- och behörighetsområdet. Arbetet omfattar både systemutveckling och systemförvaltning i en miljö där automatiserad behörighetsstyrning, säkerhetshöjande åtgärder och tydliga rutiner står i centrum.
Du blir en del av en verksamhet som befinner sig i en utvecklingsfas där behörighetsstyrningen ses över och vidareutvecklas. Uppdraget passar dig som vill kombinera tekniskt arbete med förbättringsarbete i en komplex och säkerhetskritisk IT-miljö.
ArbetsuppgifterArbeta med systemutveckling och systemförvaltning inom identitets- och behörighetsområdet.
Utveckla och förbättra automatiserad behörighetsstyrning.
Arbeta med Active Directory, autentisering och rättighetsövergripande processer.
Skapa automationsscript och bidra i automatiseringsinitiativ.
Upprätta och förbättra rutinbeskrivningar och arbetssätt.
Bidra till säkerhetshöjande åtgärder samt utveckling av nya system och verktyg.
KravAktuell och minst 2 års erfarenhet av ADFS.
Flerårig erfarenhet av PowerShell för att skapa automationsscript.
Flytande svenska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 4 årig erfarenhet av ADDS.
Minst ett (1) års erfarenhet med intern/extern certifikathantering.
Minst ett (1) års erfarenhet av organisationer med högt ställda säkerhetskrav.
Minst ett (1) års erfarenhet av att arbeta med stora komplexa driftmiljöer.
Minst ett (1) års erfarenhet av att skapa teknisk dokumentation.
Minst ett (1) års erfarenhet från minst 3 uppdrag av att arbeta åt myndigheter eller stora organisationer.
Minst 4 års erfarenheter av utveckling inom C#.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
