förskollärarvikariat på Sunnanängs förskola
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2026-06-12
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Vår förskola är belägen i ett mångkulturellt område där mångfalden är en naturlig och viktig del av vår vardag. Vi ser olikheter som en styrka som berikar barnens lärande, utveckling och förståelse för omvärlden.
Förskolan består av två avdelningar där vi arbetar nära tillsammans för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande miljö. Vi lägger stor vikt vid samarbete, nyfikenhet och ett respektfullt förhållningssätt i mötet med varje barn och familj.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra verklig skillnad i barns första steg i lärandet? Brinner du för att skapa en trygg och inspirerande miljö där varje barn får möjlighet att blomstra? Då kan du vara den vi söker till Sunnanängs förskola!
Vi letar efter en engagerad och ansvarstagande förskollärare till vår förskola. Som förskollärare hos oss kommer du att spela en central roll i att skapa en stimulerande och trygg miljö för våra barn, där deras utveckling, lärande och välmående står i fokus. Planera, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter som stödjer barnens utveckling och lärande, utifrån läroplanen för förskolan.
Vi ser att du har förmåga att skapa en trygg och inkluderande miljö där varje barn känner sig respekterat och värderat. Du kommer att arbeta i nära samarbete med kollegor för att skapa en inspirerande lärmiljö och en god arbetsplatskultur.Du samarbetar med föräldrar och vårdnadshavare för att stödja barnens utveckling och välmående. Det ingår även att dokumentera och följa upp barnens individuella utveckling och behov. Du kommer även att få delta aktivt i arbetslagets planeringsarbete och fortbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
Legitimerad förskollärare.
Har en god förståelse för läroplanen i förskolan.
Vi söker dig som självständigt söker upp nya utmaningar, får saker att ske och drar igång aktiviteter och projekt.
Vi söker söker dig är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-03 , upphör: 2027-03-31 .
Arbetstid: Dagtid.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328494". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Sveriges lärare
Sofia Axelsson Sofia.Axelsson@karlskrona.se 070 - 930 48 67 Jobbnummer
9961326