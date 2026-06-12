Lärare i franska till Rosenborgsenheten
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2026-06-12
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Rosenborgsenheten är en F–9-skola i Söderälje kommun. På Majtorpskolan finns åk F–3 och fritidshemmet och på Rosenborgsskolan åk 4–9, kommunövergripande särskild undervisningsgrupp och den anpassade grundskolan. Totalt har Rosenborgsenheten över 900 elever. Det finns en musikprofil och en idrottsprofil på högstadiet dit elever från hela kommunen söker.
Vi söker nu en lärare i franska och eventuellt annat ämne till årskurs 6-9. Tillsammans med dina kollegor gör du elevernas hela skoldag både trygg och full av kunskap! Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som lärare i franska och eventuellt ett annat ämne på Rosenborgsenheten samarbetar du med yrkesskickliga och professionella kollegor kring våra elever. Du undervisar i franska i årskurserna 6-9 och är även mentor i en av klasserna på högstadiet. Då skolan, förutom musikprofil och idrottsprofil, erbjuder en teoretisk profil kan det bli aktuellt att undervisa elever i denna profil beroende på din ämneskompetens.
Vi vill att våra elever ska vara delaktiga och trygga i en lustfylld lärmiljö och erbjuder eleverna en varierad undervisning och verksamhet. På skolan arbetar vi för att utveckla vår undervisning och vi lägger stor vikt på planering, genomförande och uppföljning av undervisning och inte minst relationsbyggande. Tillsammans med kollegor kommer du få arbeta aktivt för att utveckla elevernas undervisning. Det är av yttersta vikt att du har ett positivt förhållningssätt till våra elever och har stor förmåga att se våra elevers möjligheter. Som person behöver du vara lösningsfokuserad och utvecklingsinriktad och ha en god kommunikativ förmåga med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du trivs att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. Vi är öppna för nya idéer, har mod att prova, utvecklas och lära. En del av arbetet är att föra fortlöpande dokumentation och vara ett stöd vid utredningar samt stötta andra pedagoger i det
Vem är du?
Vi söker dig som är en behörig, skicklig och drivande ämneslärare i franska och gärna ett annat ämne, med behörighet att undervisa åk 7-9. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och pedagogiskt ledarskap. Din grundsyn präglas av att du ser möjligheter och har ett positivt och inkluderande förhållningssätt.
• Du genomför resultatanalyser, utvärderar och följer upp ditt arbete.
• Du är väl förtrogen med LGR 22 och de styrdokument som ligger inom din profession.
• Du ser fördelarna med tätt samarbete och förstår vikten av att skapa goda relationer på alla nivåer. Kvalifikationer
• Examen med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i franska.
• God digital kompetens.
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Behörighet i fler ämnen
• Erfarenhet av att arbeta med Skolverkets bedömningsstöd
• Erfarenhet av mentorsarbete Dina personliga egenskaper
• Du är professionell i din yrkesroll, tar ansvar, är engagerad, motiverad, modig och driven och bidrar i arbetet med ständiga förbättringar.
• Du har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
En trevlig arbetsmiljö med engagerade, yrkesskickliga kollegor och studiemotiverade, härliga elever.
Möjlighet att vara med och utveckla nya arbetsmetoder.
Pedagogisk lunch.
Friskvårdspeng, upp till 3000 kr per år att använda till motions- och friskvårdsaktiviteter.
En förmånsportal där en uppsjö av erbjudanden finns att utnyttja.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Liv Lindman +46852306161 Jobbnummer
9961329