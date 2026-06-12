Samordnande medarbetare till dagverksamhet
Ava Dagverksamhet AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-06-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ava Dagverksamhet AB i Stockholm
Vi söker en engagerad medarbetare till vår dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Tjänsten kombinerar praktiskt omsorgsarbete med ett samordnande ansvar i det dagliga arbetet i en liten arbetsgrupp.
Ava dagverksamhet ligger på Reimersholme i Stockholm och vänder sig till personer med demenssjukdom som bor kvar i eget hem. Vi erbjuder en trygg och meningsfull verksamhet där varje deltagare får stöd utifrån sina behov, intressen och livserfarenheter.
⸻
Om rollen
Du arbetar nära deltagarna i den dagliga verksamheten och deltar i både omsorg och aktiviteter.
Samtidigt har du ett samordnande ansvar i det dagliga arbetet, där du hjälper till att skapa struktur, planera dagen tillsammans med kollegor och se till att verksamheten fungerar smidigt under arbetspasset.
Rollen innebär inget personalansvar och du arbetar i nära samarbete med kollegor och verksamhetschef.
⸻Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Praktiskt omsorgsarbete:
• Stöd i vardagen för deltagarna (t.ex. måltider, hygien och aktiviteter)
• Skapa trygghet, struktur och meningsfulla dagar
• Bemöta oro och stödja individuella behov
• Delta i sociala och stimulerande aktiviteter
Samordnande uppgifter i det dagliga arbetet:
• Planera och strukturera dagen tillsammans med kollegor
• Fördela och samordna det dagliga arbetet i arbetsgruppen
• Säkerställa att planerade aktiviteter och rutiner genomförs
• Bidra till att det praktiska flödet i verksamheten fungerar under dagen
• Dokumentera och följa upp insatser enligt rutin
• Vid behov ha kontakt med anhöriga och samarbetspartners i det dagliga arbetet
• Bidra till utveckling av arbetssätt tillsammans med verksamhetschef och team
⸻
Vi söker dig som
• Har utbildning inom vård och omsorg, exempelvis undersköterska, mentalskötare, sjuksköterska eller arbetsterapeut
• Erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom är meriterande, liksom utbildning inom demensområdet
• Är trygg i praktiskt omsorgsarbete och har ett gott bemötande
• Trivs med att arbeta nära människor i deras vardag
• Har förmåga att skapa struktur och ta ansvar i det dagliga arbetet
• Kan arbeta självständigt och i nära samarbete med andra
• Har god svenska i tal och skrift
⸻
Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
• Dagtid måndag–fredag
• En liten verksamhet med korta beslutsvägar och möjlighet att påverka
• Möjlighet att vara med och utveckla verksamheten
• Friskvårdsbidrag
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: info@avaomsorg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ava Dagverksamhet AB
(org.nr 559016-2748)
Reimersholmsgatan 8 BV (visa karta
)
117 40 STOCKHOLM Jobbnummer
9961330