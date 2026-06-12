Sjuksköterskevikariat på Timrå Vårdcentral
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Timrå Visa alla sjuksköterskejobb i Timrå
2026-06-12
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Varmt välkommen till oss på Timrå Vårdcentral!
Är du intresserad av att utvecklas inom primärvård? Vi kan nu erbjuda ett längre vikariat där du som är sjuksköterska eller distriktsjuksköterska har en chans att bli en del av vårt härliga team!
Vad erbjuder vi?
Vi är en väl fungerande vårdcentral med en stor och engagerad personalgrupp, som tillsammans bidrar till en trivsam och glädjefylld arbetsplats.
Vi är belägen i trevliga lokaler centralt i Timrå.
Verksamheten har ca 10600 listade patienter.
Vi tycker det är viktigt att arbeta hälsofrämjande och tar emot patienter i olika åldrar. Vi känner ett stort ansvar för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv.
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet! Vår personalstyrka innefattar fler än 40 medarbetare och tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare kommer du få stora möjligheter att påverka ditt arbete, då vi har korta beslutsvägar och högt i tak. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor.
Som sjuksköterska/distriktssköterska på Timrå Vårdcentral är ditt arbete varierat. Du arbetar bland annat med telefonrådgivning och sedvanligt mottagningsarbete samt som en del av vår Lättakut. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på mottagningen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska.
Du vill bidra till en stabil sjuksköterskemottagning med god kvalitet.
Du vill, liksom vi, arbeta för patienternas bästa genom behandling, rådgivning och hälsofrämjande arbete.
Du har ett gott bemötande, vill utvecklas inom verksamheten och ser möjligheter.
Du är flexibel, engagerad och har god samarbetsförmåga.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss? Hör då av dig till verksamhetschef Kristina Skoog så bokar vi in ett möte på vårdcentralen. Du når mig på mail, kristina.skoog@premicare.com
.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Vi erbjuder ett brett utbud av hälso- och sjukvård. Vårt mål är att du ska få bästa möjliga tillgänglighet, service och bemötande när du behöver hjälp eller rådgivning.
Hos oss hittar du läkare, distriktssköterskor, sjukgymnast/fysioterapeut, föräldra- och barnpsykolog, kurator, arbetsterapeut, rehabkoordinator och fotterapeut. För våra yngsta kunder har vi BVC och för våra blivande mödrar MVC-mottagning. Vi sätter patienten i centrum varför det är viktigt att du får rätt vård av rätt person.
Vi finns i Centrumhuset mitt i Timrå Centrum.Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Köpmangatan 31 (visa karta
)
861 31 TIMRÅ Arbetsplats
Timrå Hälsocentral Kontakt
Kristina Skoog kristina.skoog@premicare.com 46737129881 Jobbnummer
9961314