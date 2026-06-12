Engagerad personlig assistent sökes till kvinna med egen bostad och hund
Albatross Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lomma Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lomma
2026-06-12
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Albatross Personlig Assistans AB i Lomma
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Vi söker en trygg, lyhörd och engagerad kvinnlig personlig assistent till en kreativ kvinna med synnedsättning och hörselnedsättning.
Det som gör det här uppdraget unikt är att hon inte bara lever sitt liv – hon delar det. Genom sitt engagemang i sociala medier vill hon inspirera, stärka och vara en förebild för andra personer med funktionsnedsättning. Här blir du en del av något större – du är med och möjliggör en vardag som når långt utanför hemmets väggar
Kunden talar själv, och det är viktigt att du är lyhörd, inkännande och har förmågan att skapa en trygg och naturlig kommunikation.
Hon uppskattar ett aktivt liv med promenader, utflykter och att hitta på roliga saker – och delar gärna med sig av detta i sina kanaler. Därför är det positivt om du trivs i en social och varierad miljö.
Du kommer att stötta i vardagliga moment (ADL) och hjälpa till att skapa struktur genom att förbereda, tydliggöra och guida i aktiviteter och rutiner.
Som personlig assistent här är du mer än ett stöd – du är en möjliggörare. Du bidrar till trygghet, skratt, gemenskap och utveckling
Du som söker behöver uppskatta ett aktivt vardagsliv med nya saker där trygghet, struktur och humor är viktiga delar.
Ni tar er runt med kundens bil så det är stor vikt att du är en trygg bilförare både i stadsmiljö men även på landsbygden.
I hemmet finns även hund, så det är viktigt att du tycker om djur.
Arbetstid
Tjänsten följer ett rullande 4-veckorsschema med dygnspass.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att skicka din ansökan och berätta lite om dig själv, dina erfarenheter och varför du tror att du skulle passa i rollen.
Företagsinformation
Albatross Personlig Assistans AB är ett personligt assistansföretag i Lund med 25 brukare och ca 150 anställda. Vi strävar efter att vara det personliga, familjära företaget med hög serviceanda och god tillgänglighet . Lär känna oss bättre på www.albatross-pa.se
Vill du ha ett jobb där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Där kvalité och närhet är viktigt. Välkommen till oss på Albatross! Lär känna oss bättre på www.albatross-pa.se
Yrket som personlig assistent ställer höga krav på flexibilitet, ansvar och respekt. Att vara personlig assistent är ett stimulerande och utmanande arbete där din förmåga att arbeta utifrån vår brukares önskemål är helt avgörande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Albatross Personlig Assistans AB
(org.nr 556819-5878), https://albatross.tidvis.se/lediga_tjanster
S:t Lars väg 42 A (visa karta
)
222 70 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Assistanssamordnare
Therese Jutemar therese@albatross-pa.se 046-26 10 173 Jobbnummer
9961323