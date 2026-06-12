Kopia Av Psykolog, Psykoterapeut, Leg Kurator Sökes Uph Johannesvården
Praktikertjänst Aktiebolag / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2026-06-12
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Information om arbetsplatsen
Johannesvården är en del av Praktikertjänst. Professionalism, omsorg och nytanke genomsyrar verksamheten. Mottagningen ligger i Johannesgården, i ett före detta kloster. En unik miljö med fina lokaler och god atmosfär.
Johannesvården vårdcentral har drygt 7200 listade patienter. Vi är ca 40 medarbetare.
Vi är en välfungerande enhet med såväl vårdcentral, BVC, rehabmottagning som mottagning för Ungas Psykiska Hälsa, (UPH). Vårdcentralen är i ständig utveckling och har hög kompetens och god gemenskap. Vi erbjuder en god, lättillgänglig och sammanhållen vård av hög kvalitet av primärvårdens olika professioner inom Vårdval rehab och Vårdval vårdcentral.
På vår välfungerande mottagning för Ungas Psykiska Hälsa arbetar idag fem psykologer och två två psykoterapeuter. Mottagningen startade 2018 och vi har under åren arbetat fram en välfungerande verksamhet. Mottagningen har nära samarbete med övrig personal på vårdcentralen och rehabmottagningen.
Arbetsuppgifter Vi utlyser en tjänst som innebär arbete med ungas psykiska hälsa. Du kommer att göra bedömningssamtal. Du arbetar med KBT inriktning såväl individuellt som i grupp. Behandlingarna sker både fysiskt och digitalt.
I tjänsten erbjuds handledning.
Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet av att arbeta med ungas psykiska hälsa på primärvårdsnivå. Du är antingen socionom, psykoterapeut eller psykolog och har en KBT utbildning motsvarande steg 1.
Personlig lämplighet är viktigt för oss.
Vi söker dig som känner dig bekväm med att vara i första linjens vård där du kommer i kontakt med många patienter under kortare behandlingsperioder.Publiceringsdatum2026-06-12Dina personliga egenskaper
Du bidrar med engagemang och arbetsglädje i arbetet med ungas och vuxnas psykiska hälsa med förmåga att avgränsa ditt primärvårdsuppdrag. Du har god samarbets- och initiativförmåga vilket är en viktig del i vårat tvärprofessionella teamarbete. Du bidrar till vårt arbete att ge god och tillgänglig vård av hög kvalitet. Du uppskattar att arbeta såväl självständigt som i team med övriga kollegor. Du bidrar till vår goda stämning.
Övrig information
Vi undanber oss kontakt med bemannings-rekryteringsfirmor, eller säljare av jobbannonser.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Trollbärsvägen 16 (visa karta
)
426 55 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Västra Götalands län, Johannesvården - Vårdcentral och BVC Kontakt
Verksamhetschef
Cecilia Wallin Götborg cecilia.gotborg@ptj.se 0700913251 Jobbnummer
9961333