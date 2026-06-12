Mätoperatör till Siemens Energy i Finspång
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2026-06-12
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Är du en noggrann och kvalitetsmedveten mätoperatör som vill arbeta i en internationell verksamhet med stor samhällsbetydelse? Vi på Adecco söker nu en Mätoperatör/Kontrollant till Siemens Energy i Finspång, där du får en viktig roll i att säkerställa kvaliteten på komponenter genom avancerad mätning och kontroll.
Om rollen
Som Mätoperatör/Kontrollant inom Kall kontroll har du en viktig roll i verksamheten och ansvarar för att kontrollera och kvalitetssäkra inköpta komponenter enligt ritningar och tekniska specifikationer. Du arbetar med både avancerad och manuell mätning för att säkerställa att detaljer uppfyller ställda krav innan de går vidare i produktionsprocessen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Kontroll och kvalitetssäkring av inköpta komponenter enligt ritningar och specifikationer.
Tolkning och granskning av tekniska ritningar och underlag.
Mätning och kontroll av små, precisionskrävande detaljer med hjälp av Zeiss mätmaskin.
Förberedelse, riggning och hantering av mätmaskiner inför mätningar.
Rengöring och förberedelse av detaljer inför kontrollprocessen.
Utförande av manuella mätningar och verifiering vid avvikelser.
Dokumentation av mätresultat samt hantering av information i relevanta system.
Aktivt bidra till att säkerställa hög kvalitet och noggrannhet i verksamhetens kontrollprocesser.
Tjänsten är en heltidstjänst och ett konsultuppdrag via Adecco med start omgående till 2027-02-28.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med att ta eget ansvar. Du har ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att arbeta med detaljer där hög precision är avgörande.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande kompetens.
God vana av att tolka ritningar och arbeta med små, precisionskrävande detaljer.
God förmåga att dokumentera och arbeta i datorsystem.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för kvalitetssäkring.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av mätmaskiner, gärna Zeiss.
Som person är du ansvarstagande, målinriktad och flexibel. Du har ett positivt förhållningssätt, arbetar strukturerat och bidrar till ett gott samarbete med kollegor även under perioder med högt tempo.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Sara Sofradzija via sara.sofradzija@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Du ansöker genom att registrera dig via "Ansök" knappen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Sara Sofradzija sara.sofradzija@adecco.se Jobbnummer
9961321