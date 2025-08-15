Systemstöd
2025-08-15
Vi söker nu en erfaren och noggrann Systemstöd som vill bidra till att säkerställa smidiga och korrekta administrativa rutiner hos vår kund.
I rollen kommer du att stötta depåer och andra berörda parter med råd, anvisningar och support kring de datoriserade administrativa processerna.
En central del av uppdraget är att säkerställa att integrationerna mellan depå- och depåsamarbetssystemen och M3 fungerar. I de fall lastningar saknar automatisk filöverföring hanterar du detta manuellt. Du ansvarar även för hantering av last-ID, lastavstämningar på externa depåer samt rättningar av felaktiga transaktioner i M3.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med flera avdelningar och funktioner, både internt och externt, och behöver därför trivas med att kommunicera och samarbeta på olika nivåer. Rollen kräver att du kan agera fokuserat och lugnt även under tidspress.
Krav på kompetens
Relevant akademisk examen inom ekonomi, logistik eller teknik
Goda IT-kunskaper och systemvana
Mycket goda kunskaper i MS Office, framför allt Excel
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från olje- och raffinaderiindustrin
Kännedom om relevanta lagar och förordningar
Erfarenhet av M3 och Horizon
Strukturerad och noggrann med ett öga för detaljer
God social kompetens och samarbetsförmåga
Proaktiv och självgående
Snabb att sätta sig in i nya rutiner och processer
Tar gärna egna initiativ
Plats: Sthlm
Omfattning: Konsultuppdrag via Soros Consulting
Är du redo att bidra med din kompetens och bli en nyckelperson i vår kunds verksamhet?
