Systemspecialist IT-säkerhet
Vill du arbeta med modern IT-säkerhet i en organisation som ligger i framkant? Hos oss får du en nyckelroll i ett engagerat team där vi tillsammans skyddar verksamheten, utvecklar våra arbetssätt och driver säkerhetsarbetet framåt.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som systemspecialist inom IT-säkerhet blir du en del av ett sammansvetsat team där samarbete, kunskapsdelning och eget ansvar står i fokus. Du arbetar både operativt och proaktivt med att stärka vår säkerhetsförmåga. En viktig del av rollen är att hantera och följa upp säkerhetsärenden som eskaleras från vår externa säkerhetspartner och deras SOC. Du analyserar incidenter, vidtar åtgärder och bidrar till att utveckla våra processer och förebyggande arbete. Du kommer också ha den primära driftsrollen för de system som teamet förfogar över.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med drift, övervakning och utveckling av våra säkerhetslösningar
Hantera incidenter och säkerhetshändelser från vår SOC
Arbeta i Microsoft 365-miljö med fokus på Defender
Bidra till att utveckla vår säkerhetsarkitektur och våra arbetssätt
Samverka med både interna och externa parter
Vi arbetar med moderna verktyg och leverantörer, såsom M365, Defender, VectraAI, F5, Cohesity, Checkpoint samt Nutanix. Vi har en kultur som präglas av prestigelöshet och gemensamt ansvar.
Vi söker dig
Vi söker dig som brinner för IT-säkerhet och vill göra skillnad. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, fatta beslut och driva arbetet framåt - både i det dagliga och på längre sikt.
Du har erfarenhet inom IT-säkerhet och känner dig bekväm i Microsoft 365/Defender, och gärna även i Vectra, F5 eller liknande lösningar. Du är analytisk, lösningsorienterad och har förmågan att snabbt omsätta insikt till handling.
Som person är du nyfiken, prestigelös och en lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap. Du bidrar till ett öppet klimat där vi utvecklas tillsammans. Har du vana vid att arbeta i större organisationer med många användare och roller kommer det att underlätta ditt arbete.
För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och driva dina egna processer, men du uppskattar även att samarbeta med andra. Du strukturerar och organiserar ditt arbete, ser möjligheter i förändringar och har en positiv inställning till utmaningar och att lära dig nya saker.
Du som söker har akademisk examen inom IT-området alt. annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet. Har du certifieringar inom IT-säkerhet, exempelvis Microsoft (SC-200, AZ-500), CISSP, CISM eller Security+ ser vi det som positivt.
Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Du förstår begrepp och facklitteratur inom området på engelska.
Vi erbjuder dig
Hos oss arbetar du i en modern IT-miljö där molnbaserade lösningar, smarta system och digital innovation är en naturlig del av vardagen. Vi gillar att testa nytt, förbättra kontinuerligt och låta innovation vara en självklar del av vårt arbete. Vi har ett starkt fokus på IT-säkerhet och det kommer vara en naturlig del i detta arbete, med möjligheter till vidareutveckling i framkant. Vi erbjuder ett öppet och prestigelöst arbetsklimat med stort fokus på balans mellan jobb och privatliv. Du sitter i moderna lokaler nära Lunds centralstation, har möjlighet till distansarbete till viss del och stor frihet att själv forma din arbetsdag. Här värdesätts initiativ, samarbete och teknisk nyfikenhet, och vi har roligt tillsammans på vägen!
Som medarbetare hos oss i Lunds kommun erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
Vi planerar att hålla digitala första intervjuer via Teams på eftermiddagarna 28-29/5 samt slutintervjuer på plats den 4/6. Vi ber dig därför redan nu planera din tillgänglighet.
Om arbetsplatsen
Vi på IT- och digitaliseringsavdelningen är drygt 60 medarbetare som bedriver strategiskt utvecklingsarbete, ansvarar för IT-infrastrukturen, kommungemensamma tjänster och systemutveckling. Våra viktigaste kunder är kommunens elva förvaltningar som med sina vitt skilda verksamheter ställer olika krav på IT-miljön. Hos oss pågår kontinuerlig drift och utveckling av samhällskritiska system. För att leva upp till verksamhetens och kommuninvånarnas förväntningar arbetar vi med modern teknik och några av marknadens bästa produkter. Hos oss får du möjligheter till utmaningar och utveckling. Du får vara en del av att ta idéer från ritbord till färdiga tjänster. Vi arbetar processorienterat enligt ITIL för att säkerställa en god kvalitet i vår leverans. Möt våra medarbetare och läs mer om oss: https://lund.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med/it-och-digitalisering-
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bytaregatan 9 (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Cecilia Åkesson, Vision cecilia.akesson@lund.se Jobbnummer
9891133