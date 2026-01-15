Systemspecialist inriktning data/BI
Halmstads Kommun / Supportteknikerjobb / Halmstad
Vill du vara med och skapa förutsättningar för datadrivna beslut som gör skillnad för hela kommunen? Hos oss får du en nyckelroll i arbetet med att säkerställa att data flödar korrekt och används på bästa sätt för att ge verksamheten trygghet, kvalitet och insikter som leder till bättre service för Halmstads Kommuns invånare.
Som specialist inom data och BI arbetar du självständigt och operativt med kommunens datalager, integrationsplattform och BI-lösningar. Du ser till att data flödar korrekt från källsystem till datalager och vidare till rapportering, med god kvalitet, stabilitet och förutsägbarhet. Fokus ligger på produktion, förvaltning och löpande vidareutveckling av befintliga lösningar inom givna tekniska ramar. Rollen är central för att verksamheten ska ha tillgång till tillförlitliga underlag för uppföljning, analys och beslut.
I din vardag kommer du bland annat att:
- Förvalta och vidareutveckla befintliga lösningar inom datalager, integrationer och BI.
- Säkerställa stabil drift och hantera avvikelser i dataflöden och rapporter.
- Arbeta med tabeller, vyer och datamodeller i datalagret samt genomföra datakvalitetskontroller.
- Implementera, övervaka och justera ETL/ELT-flöden i integrationsplattformen.
- Utveckla och förvalta rapporter och dashboards i Power BI.
Du arbetar i nära samarbete med verksamheten och med kollegor inom IT-service, särskilt inom data, integration och analys. Genom aktiv dialog med verksamheten skapar du förståelse för behov och hur dessa kan omsättas till fungerande data- och BI-lösningar. Rollen innebär också att bidra aktivt till förbättrade arbetssätt och ökad kvalitet i den gemensamma leveransen.KvalifikationerKvalifikationer
- Minst två års relevant arbetslivserfarenhet inom data, BI, datalager och/eller integration, där du arbetat självständigt med liknande arbetsuppgifter i produktion och har erfarenhet av att förvalta befintliga data- och BI-lösningar över tid.
- God praktisk förmåga i SQL.
- Dokumenterad erfarenhet av datalager, ETL/ELT-flöden och integrationer.
- God erfarenhet av Power BI eller motsvarande BI-verktyg.
- Förståelse för datamodellering, datakvalitet och samband mellan källsystem, datalager och rapportering.
Erfarenhet av SQL Server, TEIS eller motsvarande integrationsplattform är meriterande, liksom erfarenhet av molnbaserade datatjänster, exempelvis inom Azure. Relevant eftergymnasial utbildning inom data, IT, systemvetenskap eller BI ses som meriterande, liksom erfarenhet från offentlig sektor eller större organisation.
Vi erbjuder dig
I den här rollen möts du av ett ledarskap som bygger på förtroende och rådgivning snarare än detaljstyrning. Du får stort eget ansvar och frihet att planera och driva ditt arbete och kommer att skapa direkt värde för verksamheten.
Du blir en del av en arbetsmiljö som kombinerar trygghet och flexibilitet. För rollen tillämpas flextid och det finns gott stöd genom etablerade rutiner och tekniska riktlinjer, samtidigt som du har utrymme att påverka och förbättra arbetssätt. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas i en kultur som värdesätter samarbete, kvalitet och innovation.
Om rekryteringsprocessen
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om du uppfyller kraven för tjänsten får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och kandidatmöte. Vi tar alltid referenser på slutkandidat.
Kompetensbaserade intervjuer sker digitalt under vecka X.
Urvalsfrågor ersätter personligt brev i denna rekrytering.
Vill du vara en del av en nytänkande förvaltning som bidrar till en bättre vardag för de som bor, verkar och vistas i Halmstads kommun? På serviceförvaltningen jobbar vi tillsammans för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service inom alla våra områden. Vi erbjuder tjänster inom bland annat måltider, fastighets- och verksamhetsservice, IT, fordon, personal- och lönehantering samt kommunvägledning.
Vi är en professionell organisation i ständig utveckling, varje dag ger en ny möjlighet att prova nya metoder och arbetssätt. Ibland lyckas vi och ibland lär vi oss - båda är bra! Vi ger ett gott bemötande till alla, från barnen och pedagogerna på förskolan till våra äldre på äldreboendena. Vi är förvaltningen som är med våra kommuninvånare hela livet. Vill du också vara med?
IT-service driver en effektiv IT-verksamhet med hög kompetens- och servicenivå där vi jobbar nära våra kunder. Alla medarbetare i kommunen använder IT-services tjänster, och indirekt alla kommuninvånare. I kommunens verksamheter hanteras runt 35 000 digitala verktyg, cirka 40 000 användarkonton och hundratals IT-system. Vi möjliggör kommunens digitala utveckling vilket skapar förutsättningar för att verksamheterna ska kunna bedrivas på ett effektivare sätt. Vi tar vara på möjligheterna IT och digitalisering skapar genom att samordna, utveckla, utbilda, förvalta och automatisera kommunen. Med etablerade processer säkerställer vi hög effektivitet och kvalitet i vår IT-leverans. Vi drar nytta av, och bidrar i, regionala och nationella projekt. Vi har en flexibel arbetsplats i centrala Halmstad med aktivitetsbaserade kontor. Möjligheten att delvis arbeta på distans är en självklarhet så länge det fungerar för våra kunder och intressenter.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
