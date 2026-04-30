Systemsäkerhetsingenjör till försvarsindustrin
Vill du vara med och utveckla högteknologiska lösningar där säkerhet och tillförlitlighet står i centrum? Nu ges möjlighet att kliva in i rollen som systemsäkerhetsingenjör inom försvarsindustrin - en expansiv verksamhet som arbetar med avancerade och tekniskt komplexa system.
I denna roll bidrar du till vidareutvecklingen av tekniken bakom moderna missilsystem och är med genom hela resan, från tidiga kravbilder till färdig och verifierad leverans. Du blir en del av ett kompetent och teknikdrivet team med väletablerade arbetssätt, starkt kunskapsutbyte och goda möjligheter till utveckling genom mentorskap. Tjänsten kan utgå från Karlstad eller Karlskoga.
Om rollen
Som systemsäkerhetsingenjör ansvarar du för arbete kopplat till system- och produktsäkerhet i utvecklingen av avancerade försvarssystem, med fokus på missilteknik. Arbetet sträcker sig över hela utvecklingscykeln och baseras på krav från kund, lagstiftning och andra intressenter.
Du arbetar tillsammans med teamet med att ta fram, strukturera och förvalta säkerhetskrav, genomföra riskidentifiering och riskanalyser samt säkerställa att åtgärder dokumenteras, implementeras och följs upp. Rollen innefattar deltagande i designarbete, tekniska analyser, tester och verifieringar för att säkerställa att systemen uppfyller alla krav ur ett systemsäkerhetsperspektiv.
Du samverkar nära med ansvariga för delsystem och komponenter och ingår i tvärfunktionella projektteam med exempelvis systemingenjörer, provningsansvariga och specialister inom mjukvara, mekanik, elektronik och hållfasthet.
Arbetet innebär att hantera flera parallella uppdrag med varierande komplexitet, där ett strukturerat arbetssätt enligt etablerade processer är centralt. Vid start får du en genomtänkt introduktion i rollen och tilldelas en erfaren mentor som stöd i både det tekniska arbetet och din långsiktiga utveckling.Publiceringsdatum2026-04-30Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och som trivs i miljöer där komplexa system, noggrannhet och säkerhet är avgörande faktorer. Du arbetar metodiskt, tar ansvar för ditt arbete och har en vilja att förstå både detaljer och helhet. Du uppskattar att arbeta långsiktigt och följa en produkt genom hela utvecklingsprocessen - från kravbild till verifierad lösning. Som person är du flexibel, lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta i grupp. Du är trygg i att be om stöd och ta till dig feedback från mer erfarna kollegor. Förmågan att identifiera risker, se samband och göra avvägda tekniska bedömningar är viktig för att lyckas i rollen.
Skallkrav för tjänsten:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik, elektroteknik, mekatronik, produktutveckling eller motsvarande
Minst 1 års relevant erfarenhet av teknisk utveckling med kravställning, alternativt motsvarande bakgrund genom examensarbete, trainee- eller juniorroll
Grundläggande erfarenhet av, eller ett uttalat intresse för, system- och/eller produktsäkerhet
Förmåga och intresse att arbeta genom hela utvecklingskedjan - från krav till verifiering
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet från examensarbete eller projekt med inslag av systemsäkerhet eller produktutveckling
Kännedom om säkerhetsstandarder såsom exempelvis MIL-STD 882E eller likvärdiga regelverk
Bakgrund från försvarsindustri, fordonsindustri eller annan reglerad och teknikintensiv verksamhet
Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella och/eller projektorienterade team
Inför anställning genomförs säkerhetsprövning och säkerhetsintervju i enlighet med gällande regelverk för säkerhetsskydd.
Vår kund
Vår kund är ett ledande bolag inom försvar och säkerhet med uppdrag att bidra till trygghet för samhällen och nationer. Genom utveckling av avancerade tekniska lösningar stärker de förmågan att skydda människor och samhällsviktiga funktioner. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och underhåll av system inom bland annat flyg, vapensystem, sensorer, ledningssystem och marina lösningar och utgör en central del av Sveriges och andra länders försvarsförmåga.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både rekrytering och bemanning och har som mål att göra verklig skillnad på arbetsmarknaden. Det gör vi genom att matcha rätt person med rätt roll och rätt företag. Vi är specialister på att identifiera och attrahera talanger och har verksamhet på sju orter runt om i Sverige.
Hur du ansöker
Ansök till tjänsten via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisa Hannerz på lisa.hannerz@framtiden.com
eller 073-516 89 95. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vid erbjudande om tjänst krävs godkänd säkerhetsintervju innan anställning kan påbörjas.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Linköping, on-site
Omfattning: Heltid
