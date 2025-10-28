Systems Security Engineer
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-10-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som Systems Security Engineer på Saab Dynamics kommer du att jobba med utveckling av avancerade försvarsprodukter, allt ifrån missiler till installerade stora system. Du kommer över tid att ansvara för IT-säkerheten hos produkterna i stora projekt, men också vara med och vidareutveckla Saab Dynamics informationssäkerhetsarbete. Du kommer att ha gränssnitt mot många teknikområden och dina kontaktytor inom företaget kommer att vara breda.
Utformningen av arbetsuppgifterna kommer att utformas utifrån dina förutsättningar, men troligen kommer du att arbeta tätt tillsammans med mer erfarna kollegor och efterhand som din kunskap byggs upp jobba mer självständigt.
Andra förekommande arbetsuppgifter inkluderar;
* Säkra att våra produkter möter de förväntningar som våra uppdragsgivare ställer på informationssäkerhet
* Ta fram generiska plattformar som stöttar våra produkter
* Driva de informationssäkerhetsrelaterade egenskaperna genom hela utvecklingsprocessen, från kravanalys via design till verifiering av den slutliga produkten.
Eftersom arbetet kommer överlappa ett flertal olika projekt erbjuder det stora möjligheter att skapa ett brett kontaktnät med olika delar inom företaget och hos kunderna!Publiceringsdatum2025-10-28Profil
* Civilingenjörsutbildning eller motsvarande
* Kunskap inom cybersäkerhet samt ett intresse för att arbeta i komplexa produkter och de helhetssystem som de ingår i.
Som person ser vi att du är kommunikativ, samarbetsvillig och har ett stort eget driv.
Du skall ha ett intresse för hela utvecklingskedjan, allt ifrån kundens krav, verksamhets- och säkerhetsanalys, implementation, verifiering och driftsättning. Du ser det större sammanhanget där tekniken bara är en del i en komplex systemlösning för att säkerställa informationssäkerheten.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas. Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Du kan söka på både svenska och engelska. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37640". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9578057