Systemkonstruktör / System Engineer - Industriella energisystem
Vill du arbeta i teknikens framkant i en roll där du kombinerar systemförståelse, datahantering och projektarbete? Här får du möjlighet att arbeta i en internationell miljö med komplexa tekniska system, samtidigt som du samarbetar tätt med både kollegor, leverantörer och kunder. Rollen passar dig som gillar att kombinera tekniskt djup med mycket kommunikation och samordning i projekt. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Professionals Nord söker nu en systemkonstruktör till en global teknikkoncern och ledande aktör inom kraftproduktion och avancerad industriell teknologi. Bolaget befinner sig i en expansiv fas och arbetar aktivt med utveckling av mer hållbara förbränningsmetoder och alternativa bränslen. Här blir du en del av ett erfaret och stöttande team med bred kompetens, många kontaktytor och god sammanhållning.
Tjänsten är en del av vårt konsultuppdrag. Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under de första 12 månaderna. Tanken är att du på sikt ska kunna gå över i en anställning direkt hos företaget, förutsatt att samarbetet fungerar väl.
Om rollen
I rollen som systemkonstruktör arbetar du i projekt där du ansvarar för ett tekniskt system genom hela projektets livscykel. Projekten sträcker sig vanligtvis över 1-1,5 år och du arbetar parallellt i flera projekt.
Arbetet innebär att hantera systemdata, dokumentation och tekniska gränssnitt. Du arbetar främst med att strukturera teknisk information i system som COMOS och CLM samt säkerställa att dokumentation håller hög kvalitet och levereras enligt projektets tidsplan.
Du samarbetar nära interna discipliner som el, piping och layout samt har löpande dialog med leverantörer och kunder.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Ansvara för systemrelaterad dokumentation i projekt
Hantera och strukturera teknisk data i COMOS och CLM
Skapa och uppdatera systemritningar, flöden och gränssnitt i layout
Koordinera teknisk information mellan interna discipliner
Ha dialog med leverantörer och externa parter samt delta i leverantörs-kickoffer
Följa upp tidsplan och budget kopplat till ditt systemområde
Vi söker dig som:
Har en ingenjörsutbildning, exempelvis inom maskinteknik eller liknande
Har intresse för systemdesign, teknisk dokumentation och datahantering
Har god förmåga att arbeta strukturerat i tekniska system och databaser
Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av COMOS eller liknande system. Erfarenhet av projektarbete inom teknik eller industri är också ett plus.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du noggrann och strukturerad, med förmåga att hålla ordning på många parallella uppgifter. Du trivs i en projektmiljö där förutsättningar ibland förändras och där det krävs flexibilitet och problemlösning. Samtidigt är du kommunikativ och vågar ta dialoger med både interna och externa parter när det behövs. Rollen passar dig som både kan fördjupa dig i tekniska detaljer och samarbeta effektivt i ett större projektteam.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Finspång
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: amanda.sanden@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405) Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se Jobbnummer
9797774