Systemintegratör IBM ACE
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en integrationsgrupp som ansvarar för en central integrationsplattform i en samhällsviktig verksamhet. Här arbetar du nära en framtida plattform och integrationer som ofta är både tekniskt komplexa och organisatoriskt utmanande. Rollen passar dig som trivs när integrationer är verksamhetskritiska, många intressenter behöver samverka och lösningarna behöver hålla hög kvalitet över tid.
Du blir en viktig del av ett team som vill stärka sin kapacitet inom IBM ACE. I uppdraget får du kombinera hands-on integrationsutveckling med dialog kring behov, prioriteringar och vägval. Ju mer du växer in i rollen, desto större ansvar får du för olika integrationer och deras fortsatta utveckling. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill arbeta med komplexa integrationer i en miljö där lösningarna gör verklig skillnad.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och implementerar integrationer i IBM ACE.
Du arbetar med integrationer kopplade till en framtida plattform och bidrar till dess vidare utveckling.
Du driver dialog med olika intressenter för att förstå behov och föra integrationsarbetet framåt.
Du hanterar komplexa integrationsflöden i en större organisation med höga krav på kvalitet och struktur.
Du tar successivt ett större ansvar för befintliga och nya integrationer i teamet.
KravGod förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Minst 1 års erfarenhet av integrationsutveckling med IBM ACE.
Minst 3 års erfarenhet som systemintegratör.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Erfarenhet av liknande Dynamics-uppdrag inom större organisationer.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom Dynamics 365 Finance and Operations och integrationer. Erfarenheten ska ha införskaffats de senaste 5 åren.
Erfarenhet av liknande Dynamics-uppdrag.
Erfarenhet av arbete inom rättsväsendet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7590073-1952513". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9860621